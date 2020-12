NTT: CEOs sehen in aufstrebenden Technologien große Chancen, soziale Herausforderungen zu bewältigen

WSJ Intelligence führte eine neue internationale CEO-Umfrage für den globalen Technologie- und Geschäftslösungsanbieter NTT durch (TOKIO:9432). Die Umfrage konzentrierte sich auf die dringende Notwendigkeit komplexer digitaler Technologien, die es Unternehmen und Gesellschaften ermöglicht haben, inmitten der globalen Covid-19-Pandemie weiter zu funktionieren.

Die globale Umfrage von WSJ Intelligence umfasste 352 CEOs großer Unternehmen aus zehn großen Branchen in fünfzehn Ländern. Die befragten CEOs wurden nach der Rolle ihres Unternehmens in der Gesellschaft, ihren Strategien für soziale Auswirkungen, den beteiligten Stakeholdern und den Auswirkungen dieser Pandemie auf diese Strategien befragt. Diese Umfrage untersuchte auch das Vertrauen der CEOs in eine Reihe neuer und aufkommender Technologien und wie diese Innovationen der Welt helfen könnten, enorme soziale Herausforderungen wie die globale Lieferkette, die Zukunft von Arbeit, Gesundheit und Wohlbefinden zu bewältigen.

Hauptergebnisse:

56 % der Befragten glauben, dass Unternehmen Wert schaffen, indem sie auf nachhaltige Weise Gewinne erzielen, einschließlich der Minimierung von Schäden für die Gesellschaft;

80 % der auf Stakeholder ausgerichteten Führungskräfte geben an, dass sie parallele finanzielle und kommunale Ergebnisse verfolgen und Strategien mit sozialen Auswirkungen als wesentlich für die finanzielle Rendite ansehen;

Technologie ermöglicht die Bewältigung sozialer Probleme, kann aber auch die soziale Stabilität durch die rasche Verbreitung falscher oder irreführender Informationen stören;

Cybersicherheit ist die einzige Technologie, die die Mehrheit der Führungskräfte für ihre Strategie mit sozialen Auswirkungen als völlig angemessen erachtet; die Einführung von Cybersicherheitstechnologien ist jedoch noch nicht schnell genug oder noch nicht vollständig genug

Hochleistungskommunikationsnetze, gefolgt von Cloud Computing und fortschrittlichen Analysen, werden von CEOs als vielversprechende Technologien zur Lösung sozialer Probleme identifiziert.

Während die Welt weiterhin gegen Covid-19 kämpft und eine Wiederherstellung plant, werden digitale Technologie und Programme mit sozialen Auswirkungen dazu beitragen, die „neue Normalität“ zu schaffen. Die Erholung von Covid-19 bietet jedem Unternehmen die Möglichkeit, neu zu denken und die digitale Transformation zu beschleunigen.

Über diese Studie

Diese Studie wurde im Juli/August 2020 unter CEOs in 15 Ländern durchgeführt, die an einer Online-Umfrage teilnahmen, um zu verstehen, wie sie die Verantwortung ihres Unternehmens sehen, um sichtbar und inhaltlich zur Erreichung gesellschaftlicher Ziele beizutragen. Weltweit nahmen 352 CEOs von Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 500 Mio. USD (75 von US-Befragten bei Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 1 Mrd. USD) an quantitativen Untersuchungen in zehn Branchen teil. „Investorenzentrierte“ Befragte wurden als diejenigen definiert, deren Ansicht des Unternehmens ausschließlich darin besteht, durch Erzielung von Gewinn Wert für die Aktionäre zu schaffen. „Stakeholderzentrierte“ Befragte antworteten entweder: „Wertschöpfung für alle Beteiligten durch nachhaltige Erzielung von Gewinnen, einschließlich der Minimierung des Schadens, den das Unternehmen für die Gesellschaft verursacht“, oder „Beitrag zu Lösungen für die Herausforderungen, vor denen Menschen und Gesellschaft stehen, um Gewinne zu erzielen und langfristigen Wert für die Stakeholder zu generieren“, wenn sie nach ihrer Sicht auf die Rolle des Unternehmens in der heutigen globalen Gesellschaft gefragt werden.

[Quellen]

LESEN SIE DAS WHITEPAPER (PDF: 2 MB)

Über WSJ Intelligence

WSJ Intelligence führt maßgeschneiderte und sekundäre Recherchen für Marken und Kundenmarken von The Wall Street Journal | Barron's Group durch. Durch strenge Analysen liefert WSJ Intelligence Erkenntnisse, die relevant, aktuell und zuverlässig sind.

Über NTT

NTT glaubt daran, durch unsere Geschäftstätigkeit einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Wir helfen Menschen, Kunden und Gemeinschaften, selbstbewusst in die digitale Zukunft zu gehen und eine bessere Welt zu gestalten. Unsere Dienstleistungen umfassen digitale Unternehmensberatung, Technologie und Managed Services für Cybersicherheit, Anwendungen, Arbeitsplatz, Cloud, Rechenzentren und Netzwerke. Als ein globaler Top-5-Anbieter von Technologie- und Geschäftslösungen ist unser vielfältiges Team von über 300.000 Mitarbeitern in über 80 Ländern und Regionen tätig und erbringt Dienstleistungen für über 190 von ihnen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201218005271/de/

Yuzo Aramaki

Associate Manager

Abteilung für Pressearbeit von NTT Corporation

E-Mail: ntt-cnr-ml@hco.ntt.co.jp