NTT eröffnet siebten Rechenzentrumsstandort und plant weitere Investitionen zur Erweiterung der Kapazität auf 120+MW in London

NTT plant Kapazitätsverdoppelung des Londoner Rechenzentrums als Teil der fortgesetzten Investitionen in Großbritannien zur Unterstützung der digitalen Transformation und der hybriden IT-Umgebung





Nachhaltigkeit stellt nach wie vor eine der Prioritäten bei der Entwicklung von NTT-Rechenzentren dar: Alle britischen Rechenzentren werden mit 100 % erneuerbarer Energie betrieben.



Der Geschäftsbereich Global Data Centers division von NTT Ltd., der in der IDC MarketScape Worldwide Data Center Colocation and Interconnection Services 2021 Vendor Assessment1 als führend eingestuft wird, vergrößert sein Netz an weltweit vernetzten Rechenzentren, um sein digitales Rückgrat für den Londoner Markt zu stärken.

NTT kündigte die Eröffnung seines siebten Londoner Rechenzentrumsstandorts in Hemel Hempstead im Dezember 2021 an, der in Phase 1 die Hälfte seiner vollen Kapazität bereitstellt und im Endausbau 9.600 m² IT-Fläche und 24 MW IT-Last bietet. NTT plant zudem Investitionen zur Erweiterung seiner Rechenzentrumskapazität in Dagenham, East London, das im Jahr 2020 eröffnet wurde. Die Londoner Rechenzentren von NTT bieten derzeit eine operative IT-Kapazität von 53+MW. Diese Investitionspläne geben NTT die Möglichkeit, seine Kapazität auf 120+MW auf dem Londoner Markt mehr als zu verdoppeln, wenn Hemel Hempstead 4 und London 1 vollständig ausgebaut sind.

Die Entwicklung von Rechenzentren mit Blick auf die digitale Welt ist eine der wichtigsten Prioritäten von NTT. Wie alle Rechenzentren von NTT in Großbritannien nutzt Hemel Hempstead 4 zu 100 % erneuerbare Energien und wurde für einen geringen Wasserverbrauch (WUE) konzipiert. Darüber hinaus verfügt das NTT-Rechenzentrum London 1 über hohe Nachhaltigkeitsstandards und ist das einzige große Rechenzentrum in Großbritannien, das mit dem BREEAM2-Siegel ausgezeichnet wurde. Dies ist eine bedeutende Auszeichnung, die die Beschaffung, das Design, den Bau und den Betrieb eines Projekts anhand von Leistungskriterien bewertet und weltweit anerkannt ist.

Das London 1 Data Center befindet sich nur zehn Meilen östlich des Londoner Stadtzentrums, in der Nähe der Docklands, dem britischen Internet-Knotenpunkt und Backbone für das globale Internet-Netzwerk, das den Großteil der London Internet Exchange (LINX) ermöglicht. Die Londoner Docklands sind seit über zehn Jahren ein Internet-Knotenpunkt für die Stadt, der hohe Investitionen in mittlerweile veraltete Datenzentren auf sich vereinte. Die Investitionen von NTT in East London unterstützen die Finanzdienstleistungs-, Medien- und Technologiebranche der Stadt bei der Fortsetzung ihrer digitalen Transformation. London ist heute der wichtigste Fintech-Wachstumsmotor in der gesamten EMEA-Region.

NTT verknüpft darüber hinaus seine Rechenzentren in Dagenham, Hemel Hempstead und Slough mit einer Option zur Anbindung an die London Stock Exchange. Auf diese Weise entsteht ein über Glasfaser angebundener Londoner Knotenpunkt, der vollständig in die anderen globalen Rechenzentren von NTT integriert ist. Damit stärkt das Unternehmen sein Serviceangebot, um die große Nachfrage nach einer sicheren, hochverfügbaren, skalierbaren und nachhaltigen Umgebung für hybride IT zu bedienen.

Die Kunden von NTT profitieren von einem vielfältigen Multi-Duct-Zugang und einer hohen Anzahl an Glasfasern von mehreren inländischen und internationalen Anbietern sowie von direkten Glasfaser- und Kapazitätsverbindungen zu allen wichtigen Carrier-Hubs. Dazu gehören die Docklands und Slough sowie die wichtigsten Cloud-, Internet- und Finanz-Ökosysteme.

Die Anbindung des Londoner Hub von NTT an das Global Data Center Interconnect (GDCI) von NTT – ein integrierter globaler Netzwerk-Fabric-Service – bietet ein überregionales Rechenzentrumsnetzwerk sowie eine private, sichere Verbindung zu großen Cloud-Service-Anbietern. Da die digitale Transformation mehr und mehr an Fahrt aufnimmt, ermöglicht das digitale Backbone von NTT optimale Lösungen für On- und Off-Ramping sowie für Backup und Disaster Recovery.

Masaaki Moribayashi, President und Board Director bei NTT Ltd., dazu: „Als drittgrößter Rechenzentrumsanbieter der Welt wird NTT seine Investitionen in den Londoner und den britischen Markt als wichtigen globalen Standort weiter deutlich vorantreiben. Diese Investition bietet eine skalierbare Rechenzentrums- und Konnektivitätsinfrastruktur für die Anforderungen unserer Kunden bei der digitalen Transformation.“

Über den Geschäftsbereich Global Data Centers von NTT Ltd.

Global Data Centers ist ein Geschäftsbereich von NTT Ltd. Unsere globale Plattform ist eine der größten der Welt. NTT ist von IDC als Leader im Worldwide Colocation and Interconnection Services MarketScape anerkannt und betreut mehr als 20 Länder und Regionen, darunter Nordamerika, Europa, Afrika, Indien und den asiatisch-pazifischen Raum. Als neutraler Betreiber bieten wir Zugang zu zahlreichen Cloud-Anbietern, einer Vielzahl von Internet-Knotenpunkten (Internet Exchanges, IXPs) und Telekommunikationsnetzbetreibern sowie zu unserem eigenen IPv6-kompatiblen globalen Tier-One-IP-Netzwerk. Unsere Kunden profitieren von einer maßgeschneiderten Infrastruktur und können sich in allen unseren zuverlässigen, skalierbaren und anpassbaren Rechenzentren auf einheitliche Best Practices bei Design und Betrieb verlassen.

