Nu Skin gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Kosmetikkonzern Nu Skin Enterprises, Inc. (ISIN: US67018T1051, NYSE: NUS) zahlt unverändert eine Quartalsdividende von 37,5 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 9. Dezember 2020 (Record day: 27. November 2020).

Auf das Jahr gerechnet zahlt das Unternehmen insgesamt 1,50 US-Dollar als Dividende. Dies entspricht auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 52,96 US-Dollar (Stand: 4. November 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,83 Prozent. Nu Skin verkauft Kosmetika, Anti-Aging-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel im Direktvertrieb (Netzwerk-Marketing). Die Firma wurde 1984 von Blake M. Roney gegründet und ist seit 1996 an der Wall Street gelistet. Im dritten Quartal 2020 betrug der Umsatz 703,35 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 589,93 Mio. US-Dollar), wie der Konzern ebenfalls am Mittwoch mitteilte. Der Nettoertrag lag bei 56,31 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 44,1 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 29,23 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. November 2020). Redaktion MyDividends.de