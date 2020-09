Nürnberger Spielwarenmesse auf Sommer 2021 verlegt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Nürnberger Spielwarenmesse, weltweit größter Treffpunkt der Branche, wird im kommenden Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt im Januar stattfinden. Das teilte die Spielwarenmesse eG als Veranstalterin am Dienstag in Nürnberg mit. Stattdessen soll die Messe im Sommer kommenden Jahres in Nürnberg abgehalten werden. Ein genauer Termin wurde zunächst nicht genannt.

"Eine kurzfristige Lösung des weltweiten Corona-Problems ist nicht gegeben. Die maßgeblich veränderten Rahmenbedingungen und die Sorge um die Gesundheit von allen Beteiligten lassen eine Durchführung und die gewohnte Qualität der Spielwarenmesse Ende Januar kaum gewährleisten", hieß es zur Begründung.

Die Spielwarenmesse gilt als größte Fachmesse der Branche weltweit. Knapp 3000 Aussteller und Zehntausende Fachbesucher kamen dafür bisher jährlich in die Frankenmetropole./dm/DP/fba