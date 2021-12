Nullnummer im DAX am Montag

Replaced by the https://youtu.be/9EjvEGTa3ms Der DAX schafft es damit fast s">video

Starker Wochenstart täuschte

In die neue Woche startete der DAX fast schon euphorisch. Schon in der Vorbörse sah man einen ersten Aufschlag, der den Index im Plus eröffnen ließ und in Richtung 15.700 blickte. Nach drei negativen Tagen mit abnehmender Tendenz gelang heute zunächst wieder eine Trendwende.

Andreas Bernstein zeigte zum Marktstart auf, wo die nächsten Kurslücken liegen und in welche Richtung der Markt laufen könnte. Zudem wurde auf den Wochenausklang geschaut und dabei eine erste Indikation mitgeteilt.

Der DAX hatte am Freitag kaum auf den Anstieg der US-Inflation reagiert. Während der S&P500 auf dem höchsten Stand seiner Geschichte schloss, bewegte sich der DAX wenig.

Zum Wochenstart schien er dies aufholen zu wollen. Wir notierten rund 30 Punkte fester und visierten aktuell das Freitagshoch an. Kommt damit doch noch die Jahresendrallye?

Das Thema Inflation ist auch aus Unternehmenssicht spannend. Insbesondere vor der Fed-Sitzung am Mittwoch, an die hohe Erwartungen geknüpft sind. Entsprechend schwierig wird es jedoch für einige Unternehmen.

Als Vertreter haben wir heute Starbucks im Programm. Was kostet dort bereits jetzt ein Kaffee und wie könnte sich die Teuerung dort bemerkbar machen?

Dies waren die Themen zum Start der Woche. In der XETRA-Handelszeit konnte der Index direkt weiter zulegen und die 15.700 überspringen. Im Hoch lief der Index am Vormittag bis auf 6 Punkten an die nächste Hunderter-Schwelle bei 15.800 Punkten heran.

Marktgespräch mit unserem Händler

Aus der Konsolidierung kommend hatte der DAX somit heute neuen Schwung aufs Parkett gebracht. Darüber sprachen wir mit unserem Händler Mischa in diesem Interview:

https://youtu.be/9EjvEGTa3ms

Der DAX schafft es damit fast schon spielend, mit Schwung über die Freitagshochs zu gelangen. Mit Blick auf die Fed-Sitzung am Mittwoch gibt es eine gewisse Phantasie, wie unser Händler Mischa sagte.

Ebenfalls stark ist der Gaspreis. Er nähert sich seinem Allzeithoch an. Nur Gazprom kann davon nicht profitieren. Dies liegt am politischen Streit zwischen Russland und der Ukraine. Ist dies nur ein temporäres Phänomen?

Zudem blicken wir nach dem Spin Off von Daimler Trucks auf beide Unternehmen, die beide heute im Gewinn notieren.

Dritter Wert war Omicore, die ebenfalls im Automobilmarkt verankert sind. Nun kann das Unternehmen eine Kooperation mit Volkswagen vermelden. Was steckt dahinter?

Starker Wochenstart abverkauft

Am Tageshoch fehlten bis zur Gap-Kante vom Black Friday rund 40 Punkte. Eine Schwelle, die den Schalter beim Thema Jahresendrallye hätte umlegen könnte. Darauf setzten heute einige Marktteilnehmer am Vormittag und wurden dann am Nachmittag enttäuscht.

Die Wall Street eröffnete zunächst ebenfalls positiv. Dabei suchte vor allem der S&P500 auf der Oberseite nach neuen Höhen, denn er schloss Freitags bereits auf einem Rekordhoch, konnte intraday jedoch noch keinen neuen Rekord verzeichnen. In dieser Erwartungshaltung stiegen die Kurse zunächst etwas an, fielen dann jedoch rapide zurück.

Schwergewichte wie eine Tesla verloren heute deutlich, sodass der Index bis zum XETRA-Ende das Minus ausbaute und den DAX alle Gewinne kostete. Nicht nur sinngemäß alle Gewinne, sondern auch per Saldo. Es blieb bei einer Tagesveränderung von 0,01 Prozent oder einem Punkt.

Zwischenzeitlich fiel der Index sogar unter 15.600 Punkte zurück, schloss aber darüber.

Die Volatilität stieg dabei auf rund 200 Punkte an. Im Tagesverlauf ist der Bezug zum Freitagabend mit einer optischen Linie sichtbar:

Es wurden diese Xetra-Rahmendaten aufgezeichnet:

Eröffnung 15.653,57 Tageshoch 15.794,31 Tagestief 15.591,62 Vortageskurs 15.623,31 Schlusskurs 15.621,72

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

DAX-Aktien als Heatmap

Daimler und Daimler Truck konnten heute weiter zulegen. Beiden Unternehmen gilt ab Donnerstag das Interesse der Börsianer, die auf den Spin Off mit Spannung gewartet hatten. Nun werden für die Anlagestory des Lkw-Marktführers unter Aktienexperten bereits Kurszielen von bis zu 48 Euro skizziert.

In der gleichen Branche wartete Volkswagen mit News auf. Es wird in Europa eine Batteriezellenfabrik geplant, die neben der Sicherung aller nötigen Rohstoffmengen Gesamtkosten von 25 bis 30 Milliarden Euro haben soll. Diese Ausrichtung auf die Zukunft kommt gut an.

Auch die Pläne zum Porsche IPO klingen weiter positiv nach. Damit war die Porsche SE heute erneut einer der Gewinner. Dicht gefolgt von SAP, die eine Kaufempfehlung der Investmentbank UBS erhielten. Zudem klangen im Sektor die positiven Quartalszahlen von Oracle nach.

Bereits zum Wochenausklang wurden die ehemaligen Corona-Gewinneraktien verkauft. Zalando, Delivery Hero und HelloFresh standen auch heute am Ende des DAX-Rankings.

In dieser Übersicht sind die heutigen Tops und Flops des Handelstages von der LS-X als Heatmap dargestellt:

Wie entwickelte sich das mittelfristige Chartbild?

Weitere DAX-Konsolidierung im Tageschart

Da schon der letzte Handelstag der Vorwoche fast unverändert ausklang, ist nach der heutigen "Nullnummer" keine Veränderung zu sehen. Mit dem Tageshoch muss jedoch das sich formierende Dreieck etwas abgewandelt werden. Es ändert sich an der Grundtendenz jedoch nichts.

Mit dem weiteren Blick auf das bekannte Gap vom Dienstag schliesst dieser Tag ab und hält die Spannung in Richtung Notenbanksitzungen hoch:

Weitere Aspekte erörtern wir gern für Sie wieder zum Handelsstart. Dort verweisen wir auf das aktuelle Sentiment, die charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange.

Gegen Mittag sprechen wir dann mit Daniel Saurenz über spannende Werte am Aktienmarkt.

