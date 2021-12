 numares beruft Dr. Gregory Heath als neues Mitglied des Aufsichtsrats und reicht einen weiteren Test bei der FDA ein

15. Dezember 2021. Das führende NMR-Diagnostikunternehmen numares AG beruft Dr. Gregory Heath als neues Mitglied in den Aufsichtsrat. Dr. Heath blickt auf eine langjährige Karriere in der Diagnostik- und Life-Sciences-Branche zurück, einschließlich langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Markteinführung von In-vitro-Diagnostika (IVDs). Er wird numares bei der Vermarktung von Multimarker-basierten diagnostischen Tests unterstützen, die auf der firmeneigenen, KI-gesteuerten IVD-Plattform, dem AXINON® System, laufen, für welches das Unternehmen dieses Jahr zwei 510(k)-Zulassungen beantragt hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211215005041/de/

Dr. Gregory F. Heath Mitglied des numares Aufsichtsrats (Foto: Business Wire)

„Wir freuen uns sehr, Greg im Vorstand begrüßen zu dürfen“, so Dr. Volker Pfahlert, CEO von numares. „Da wir weiter an der Expansion in den Vereinigten Staaten arbeiten, werden seine umfassenden Kenntnisse und seine große Erfahrung in der US-Diagnostikindustrie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, unsere diagnostische Strategie voranzutreiben. Dies wird für numares bei der Einführung von IVD-Produkten von unschätzbarem Wert sein".

Mit seiner Berufung tritt Dr. Heath als zweiter unabhängiger US-Experte in den numares Aufsichtsrat ein, nach Kathy Bates von Mayo Clinic Laboratories, die den Aufsichtsrat seit 2019 als US-Beraterin unterstützt.

Dr. Heath bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Diagnostik mit. Als ehemaliger General Manager of Diagnostics bei Illumina Inc. war er für den Aufbau und die Leitung des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik sowie für die Einrichtung eines CLIA-Labors und den Erwerb von Servicelaboren verantwortlich. Davor war er SVP, Molecular Business bei Roche Diagnostics und hatte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Funktionen in den Bereichen Strategie, Marketing und Geschäftsentwicklung inne. Derzeit ist er Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Everlywell und strategischer und wissenschaftlicher Berater für die Diagnostik- und Life-Science-Branche.

Winton Gibbons, President von numares GROUP in den USA und Co-CEO der numares AG ergänzt: „Greg ist eine Bereicherung für unseren Aufsichtsrat. Seine umfangreiche Erfahrung in der Diagnostikbranche wird numares dabei helfen, die Pipeline an neuen Tests in den USA zu vermarkten. Dazu gehört AXINON® GFR(NMR), ein neuartiger Multimarker-Nierenfunktionstest, für den wir kürzlich die FDA-Zulassung beantragt haben.“

Zu Beginn dieses Jahres gab numares außerdem seinen 510(k)-Antrag bei der FDA für den AXINON® LDL-P-Test auf dem AXINON®-System bekannt, einer IVD-Plattform, die auf der Kernspinresonanz-Spektroskopie (NMR) in Kombination mit der unternehmenseigenen Magnetic Group Signaling (MGS®)-Technologie basiert. MGS® ermöglicht die gleichzeitige, hochstandardisierte Analyse von Metaboliten in menschlichen Proben wie Blut und Urin. Die Plattform wird für die Entwicklung und den Einsatz neuartiger diagnostischer Tests in klinischen Labors verwendet, wobei das „numares-Modell“ zum Einsatz kommt, das mit Hilfe von Algorithmen des maschinellen Lernens eine Reihe von Metaboliten, sogenannte „Biomarker-Konstellationen“, identifiziert. Dies ermöglicht eine neuartige Diagnostik zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten, einschließlich Erkrankungen der Niere, des Herzens und der Leber sowie von Krebs.

Auf der Hauptversammlung von numares im Dezember 2021 wurde Dr. Heath mit Wirkung zum 1. Januar 2022 in den Aufsichtsrat gewählt.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.numares.com/ und auf unseren Social-Media-Kanälen: LinkedIn, Facebook, YouTube und Twitter.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211215005041/de/

numares



Christiane Proll

Tel.: +49 941 280 949-14

E-Mail: christiane.proll@numares.com