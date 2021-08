NuMat Technologies, Incorporated („NuMat“) hat heute eine Partnerschaft mit Sumitomo Chemical Co., Ltd. („Sumitomo Chemical“), zur Entwicklung nachhaltiger chemischer Trennverfahren bekannt gegeben, mit denen die CO2-Emissionen und die CO2-Bilanz, die für die Herstellung entscheidender Chemikalien in Schlüsselsektoren der Weltwirtschaft erforderlich sind, effizient und drastisch reduziert werden können.

Herkömmliche chemische Trennverfahren erfordern einen hohen Energieaufwand und beträchtliche Kapitalinvestitionen. Die Suche nach energieeffizienten und kostengünstigen Alternativen ist von entscheidender Bedeutung, um die im Übereinkommen von Paris festgelegten Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu erreichen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden beide Unternehmen ihr weltweit führendes Fachwissen in den Bereichen fortschrittlicher Trennverfahren und präzisionsgefertigter Werkstoffe einsetzen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die etablierte Technologien längerfristig ablösen können, während sie gleichzeitig auf kurzfristige wirtschaftliche Ziele hinarbeiten.

NuMat ist ein Unternehmen im Bereich der chemischen Plattformentwicklung, das Innovationen an der Schnittstelle von Hochleistungscomputern, Datentechnologie und Chemie entwickelt, um transformative Lösungen für Sektoren wie Chemie, Industrie, Elektronik und Biowissenschaften zu liefern. Als Pionier auf dem Gebiet der programmierbaren Chemie, einschließlich metallorganischer Strukturen (Metal-Organic Frameworks), verfolgt NuMat einen präzisionsmedizinischen Ansatz in der Chemie – maßgeschneiderte Materialien zur Lösung großer Herausforderungen auf kleinstmöglicher Ebene.

„Wir sind stolz darauf, mit Sumitomo Chemical zusammenzuarbeiten, um das Potenzial programmierbarer Chemikalien zur Lösung komplexer Nachhaltigkeitsfragen in der chemischen Industrie zu erschließen“, sagte Ben Hernandez, Gründer und Chief Executive Officer von NuMat Technologies. „Sumitomo Chemical und NuMat haben die gemeinsame Mission, Chemie für die Lösung wichtiger Probleme einzusetzen, und ich sehe mit Spannung den Innovationsmöglichkeiten entgegen, die unsere Zusammenarbeit freisetzen kann.“

Sumitomo Chemical, ein führendes japanisches Chemieunternehmen, wurde mit dem Ziel gegründet, gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben und ökologische Herausforderungen mithilfe von Technologien zu lösen. Das Unternehmen hat neue Möglichkeiten erforscht, um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit NuMat die Herausforderungen der Emissionsreduzierung in der chemischen Industrie anzugehen. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserer klimaneutralen Strategie und unseren Zielen. Wir freuen uns auf die Synergien, die sich aus der Zusammenarbeit mit NuMat ergeben und die es uns ermöglichen, die Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer Trennverfahren, die weniger Energie benötigen, voranzutreiben und zu verbessern“, so Junpei Tsuji, Associate Officer, Geschäftsführer der Abteilung für Forschungsplanung und -koordination bei Sumitomo Chemical.

Über NuMat Technologies, Incorporated

NuMat ist ein Chemieunternehmen, das Innovationen an der Schnittstelle von Hochleistungscomputern, Datentechnologie und Chemie entwickelt, um transformative Lösungen für Sektoren wie Chemie, Industrie, Elektronik und Biowissenschaften zu liefern. Als Pionier auf dem Gebiet der programmierbaren Chemie, einschließlich metallorganischer Strukturen (Metal-Organic Frameworks, kurz „MOF“), programmiert NuMat Materialien so, dass sie auf einzigartige Weise mit Zielmolekülen auf atomarer Ebene interagieren, und integriert diese Materialien dann in Kapselungs-, Trennungs- und katalytische Lösungen der nächsten Generation. NuMat bietet eine Gesamtlösungsplattform für die Produktvermarktung und verbindet erstklassige Materialerforschungssoftware mit Anwendungs- und Fertigungskompetenz. www.numat-tech.com

Über Sumitomo Chemical Company Limited

Sumitomo Chemical wurde 1913 gegründet und ist eines der führenden Chemieunternehmen Japans mit einem weltweiten Umsatz von knapp 21 Mrd. USD. Das Unternehmen ist weltweit in einer Vielfalt von Geschäftsbereichen tätig, darunter Petrochemie und Kunststoffe, Energie und Funktionsmaterialien, IT-bezogene Chemikalien, Gesundheit und Pflanzenschutz sowie Pharmazeutika. Die Sumitomo Chemical Group wird auch in Zukunft Lösungen entwickeln und anbieten, die einen Beitrag zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft leisten, indem das Unternehmen eine breite Palette von Technologien einsetzt, die es als diversifiziertes Chemieunternehmen in seinen umfangreichen Geschäftsbereichen kultiviert hat. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.sumitomo-chem.co.jp/english/.

