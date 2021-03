Nur eine kurze Rekordstimmung für den DAX?

Kurz darauf setzte sich der Markt in Bewegung und vollzog vom XETRA-Start weg einen konstanten Trend nach oben. Dabei wurde das Hoch vom Vortag sehr schnell erreicht ">video

Konsolidierung wieder beendet?

Zur Vorbörse wurde im DAX noch die 14.500 diskutiert und Daniel Saurenz gab eine optimistische Einschätzung zum Gesamtmarkt ab:

Kurz darauf setzte sich der Markt in Bewegung und vollzog vom XETRA-Start weg einen konstanten Trend nach oben. Dabei wurde das Hoch vom Vortag sehr schnell erreicht und am Nachmittag sogar das Vorwochenhoch übertroffen. Dies war der Bereich des Allzeithochs - dementsprechend fand heute ein neuer Rekord im Dax statt.

Bei 14.601 Punkten war der Schwung jedoch vorüber. Einen Tag vor der wichtigen US-Notenbanksitzung konsolidierte die Wall Street und ließ den DAX zum Handelsende wieder in den Bereich des Freitags eintauchen.

Dabei war die Volatilität noch einmal geringer als an den Vortagen und lag mit genau 90 Punkten unter dem mittelfristigen Durchschnitt der DAX-Entwicklung.

Diese Parameter wurden aufgezeichnet:

Eröffnung 14.519,72 Tageshoch 14.601,79 Tagestief 14.511,30 Vortageskurs 14.461,42 Schlusskurs 14.557,58

Damit könnte die Konsolidierung bereits verarbeitet sein. Auch wenn der Trend nachbörslich wieder etwas zurückkam. Zumindest signalisierte dies der heutige Intraday-Verlauf an der LS-Exchange:

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Kurz gesagt: Die gleichen Werte wie am Vortag. Vor allem die VW-Aktie begeisterte die Anleger. Hier klang das Thema vom Montag nach. Bis zu sechs neue Batteriefabriken sollen in Europa entstehen und durch die Zusammenarbeit mit Enel, Iberdrola und BP ein flächendeckendes Netz aus Ladestationen. Spannende Ziele, die jedoch erst für das Jahr 2030 anstehen, doch schon jetzt die Phantasie der Anleger bedienten.

Im Gleichklang stiegen die Aktien von BMW an und wie in der Mittags-Sendung von Andreas Bernstein geschildert, auch die Aktien von Varta. Der Batteriehersteller möchte ebenfalls von der aufstrebenden Elektromobilität profitieren und steigt in die Produktion einer Autobatterie ein:

Tagesgewinner waren die Papiere von Volkswagen. Wie schon am Mittag von Andreas Bernstein berichtet, hat das Unternehmen zahlreiche Kooperationen geschlossen und möchte bis 2030 insgesamt mindestens 6 Batteriefabriken in Europa erreichten:

Weiterhin erholten sich Delivery Hero und die Deutsche Telekom gab nach den jüngsten Kursgewinnen leicht nach.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Im mittelfristigen Chartbild könnte die Konsolidierung des DAX bereits ausgestanden sein. Nach dem leichteren Freitag und dem Minus gestern wurde heute zwar nur knapp ein neues Allzeithoch formiert, doch dieses Chartbild könnte der Ausgang für weitere Aufschläge sein:

Gerne analysieren wir dies auch am morgigen Handelstag für Sie wieder gegen 8.30 Uhr im Interview mit einem Händler.

