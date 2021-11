Nur für den Crash-Fall: 2 Dividendenwachstumsaktien, die auf jede Watchlist gehören!

Falls es zu einem Crash kommt, könnte es ein cleverer Ansatz sein, auf Dividendenwachstumsaktien zu setzen. Mit einer günstigen Bewertung, intakten Wachstumsaussichten und einem größeren Zukauf kann dies das Fundament für langfristig orientiert besonders starke Renditen sein. Zumal Ausschüttungswachstum, das auf operativem Wachstum basiert, insgesamt ein solider Treiber ist.

Welche Dividendenwachstumsaktien jetzt für einen Crash-Fall auf jede Watchlist gehören? Eine interessante Frage. Ich würde jedenfalls zu Innovative Industrial Properties und Realty Income tendieren. Vor allem im Zusammenspiel könnten diese beiden Top-Aktien einen soliden Kompromiss aus Qualität und Chance beinhalten. Nur eben mit dem klaren Fokus auf Ausschüttungswachstum.

Realty Income: Dividendenwachstumsaktie …?

Die Frage, ob Realty Income überhaupt eine Dividendenwachstumsaktie ist, dürfen wir berechtigterweise natürlich stellen. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust und Dividendenaristokrat hat ca. zwei Jahre lediglich das Mindestmaß gebracht. Heißt: Die Dividende in jedem Vierteljahr um lediglich einen Bruchteil eines Cents erhöht. Selbst bei einer monatlichen Dividende fiel das zugegebenermaßen kaum auf.

Trotzdem: Realty Income kann mit Qualitäten überzeugen. Sowohl jetzt als auch mit Blick auf die Historie. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust hat erst kürzlich die monatliche Ausschüttungssumme von 0,236 auf 0,246 US-Dollar erhöht. Das entspricht einem Wachstum um 5,1 % im Jahresvergleich. Historisch liegt das Dividendenwachstum bei ca. 4,5 %. Wobei diese Historie einen Zeitraum von über zweieinhalb Jahrzehnten umfasst. Insofern können wir sagen: Ja, die Aktie gilt für mich trotz kurzer Unterbrechung aus einer langfristig orientierten Perspektive heraus als Dividendenwachstumsaktie.

Was ist der weitere Top-Deal, dass die Aktie auf eine Watchlist gehört? Im Moment zählt eine Dividendenrendite von ca. 4 % dazu. Sowie ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 19,2. Wenn es beispielsweise im Rahmen eines Crashs um 25 % bergab gehen sollte, so gäbe es hier viel Qualität zu einem attraktiven Preis. Neben einer Dividendenrendite von 5 %, wohlgemerkt, plus monatliche Ausschüttungen.

Innovative Industrial Properties: Im Crash moderater

Innovative Industrial Properties ist für mich eine zweite Top-Dividendenwachstumsaktie, die auf jede Watchlist gehört. Vor allem für einen Crash-Fall. Im Endeffekt ist die Aktie weit von einer moderaten Bewertung entfernt. Selbst im aktuellen, kleinen Dip liegt das Kurs-FFO-Verhältnis noch über 30. Zudem schafft es die Dividendenrendite gerade einmal auf einen Wert von 2,2 %. Günstig ist das jedenfalls nicht, wobei ein Crash ein moderateres Bewertungsmaß schaffen könnte.

Aber was ist der Deal, dass die Aktie jetzt auf jede Watchlist gehört? Ausgezeichnete Frage! Ein starkes operatives Wachstum neben einem starken Dividendenwachstum, natürlich. Die Dividende je Aktie kletterte zuletzt jeweils um über 30 % im Jahresvergleich. Wobei sogar die Quartalsdividende im direkten Quartalsvergleich im höheren einstelligen Prozentbereich erhöht worden ist. Zuletzt beispielsweise von 1,40 auf 1,50 US-Dollar. Das nenne ich Ausschüttungswachstum.

Operativ gibt es ähnliche Zuwächse. Innovative Industrial Properties besitzt ein kleines Immobilien-Portfolio im Cannabis-Markt und operiert hier ebenfalls als Real Estate Investment Trust. Über Zukäufe erreicht das Management weiteres Wachstum.

In einem Crash und mit deutlich über 2,5 % Dividendenrendite, möglicherweise sogar mit 3 % Dividendenrendite könnte diese Dividendenwachstumsaktie überaus interessant sein. Zumal der Wachstumspfad noch lange nicht ausgereizt sein muss. Im Vergleich zu Realty Income ist die Aktie zudem vielleicht ein dynamisches Komplementär-Teilchen.

