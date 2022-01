NuriFlex Holdings Inc. und Talken GmbH unterzeichnen Absichtserklärung für Metaverse-, NFT Wallet- und Plattform-Projekt

NuriFlex Holdings Inc. („NuriFlex Holdings“) gab bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MoU„) mit der Talken GmbH („Talken“) unterzeichnet hat. Auf Basis von robuster Technologie und Geschäftsfeldentwicklungskapazitäten beabsichtigen die zwei Unternehmen, beim Metaverse-Token-Projekt und dezentralisierten Multichain-NFT-Wallet sowie der damit verbundenen Plattform („Projekt“) in verschiedenen Regionen zusammenzuarbeiten.

Eines der Unternehmen von NuriFlex Holdings beschäftigt sich mit der Konzeption und Entwicklung eines auf der Blockchain basierenden Metaverse-Ökosystems, das verschiedene virtuelle Welten und entsprechende digitale Erlebnisse für verschiedene Dienstleistungen bietet. NuriFlex Holdings investiert derzeit in das Metaverse-Projekt, das noch dieses Jahr lanciert werden soll. Nutzer auf der ganzen Welt können an seiner virtuellen Metaverse-Welt teilnehmen, in der sie wie im realen Leben Dinge kreieren und mit anderen Nutzern interagieren können

Die Talken GmbH bietet einen Service unter der Bezeichnung „Talken“ an. Dabei handelt es sich um ein dezentralisiertes Multichain-NFT-Wallet, das von einer der größten koreanischen Gemeinden unterstützt wird. Es ist eine nahtlos interoperable Multichain-NFT-Suite, wo K-Pop-Stars, Künstler und Meinungsbildner NFTs minten, versteigern, speichern und handeln können. Die NFT-Suite von Talken bietet verschiedene Produkte für jede Stufe des NFT-Lebenszyklus, darunter NFT-Wallet, NFT-Marketplace und einfache NFT-Minting-Tools.

„Wir freuen uns sehr, mit der Talken GmbH bei unseren Metaverse- und NFT-Plattform-Projekten zusammenarbeiten zu dürfen. Die Erfahrung im Bereich Blockchain-Technologie und die Geschäftsfeldentwicklungskapazitäten, die NuriFlex Holdings und Talken GmbH vereinen, werden im Hinblick auf die erfolgreiche Realisierung neuer Geschäftschancen und den Beginn unserer zukünftigen Token-Projekte ein großer Vorteil sein“, sagte Songman Cho, Chairman der NuriFlex Holdings Inc.

„Wir hoffen, dass dies die erste von vielen zukünftigen Partnerschaften zwischen der Nuri Group und Talken ist. Ich bin zuversichtlich, dass es zwischen der Lösung von Nuri für auf der Blockchain basierende digitale Dienstleistungen und der einzigartigen Multichain-NFT-Plattform von Talken viele Synergien geben wird“, meinte Minsu Ju, Chief Executive Officer der Talken GmbH.

Über NuriFlex Holdings Inc.

NuriFlex Holdings Inc. hat seinen Hauptsitz in Vancouver, BC, Kanada, und ist die Muttergesellschaft der Nuri-Unternehmensgruppe, darunter NuriFlex Inc. in den USA und NuriFlex Co., Ltd. in Südkorea. Unter Verwendung von Telekommunikations-Technologien und -Anwendungen bietet die NuriFlex-Unternehmensgruppe eine einfache, konvergente Lösung für die Versorgungsindustrie, Zahlungslösungen und eine auf der Blockchain basierende Plattform für digitale Dienstleistungen. Wir bieten eine vollständige IoT-Lösung für den Energiesektor, die in den gesamten Systemen unserer Kunden die Nützlichkeit vernetzter Mikro- und intelligenter Netze verbessert. Die in die Blockchain eingebettete Lösung und Dienstleistung wird das Geschäft der nächsten Generation der NuriFlex Group darstellen. Wir werden unsere bestehenden Lösungen mit unserer Blockchain-Technologie integrieren, um auf dem internationalen Markt zum führenden Anbieter integrierter Lösungen zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.nuri.ca

Über Talken GmbH

Talken ist das dezentralisierte Multichain-NFT-Wallet mit der größten Community. Es ist eine nahtlos interoperable Multichain-NFT-Suite, wo K-Pop-Stars, Künstler und Meinungsbildner NFTs minten, versteigern, speichern und handeln können. Talken ist ein offenes NFT-Ökosystem, das ungenutzte NFT-Enthusiasten in Korea mit den systemeigenen NFTs von Talken und anderen bekannten NFTs durch Protokolle wie NBA TopShot, Rarible und OpenSea verbindet. Wir sehen unseren Auftrag darin, eine integrative und grenzenlose NFT-Expansion voranzutreiben und digitale Erzeuger und Sammler durch bessere Tools und Services zu befähigen, um NFT der Masse zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter www.talken.io.

