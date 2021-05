NuriFlex Inc. („NuriFlex“) gab bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung („MoU“) mit der LINE Plus Corporation („LINE“) unterzeichnet hat. Die beiden Unternehmen beabsichtigen, im Plattformgeschäft für digitale Zentralbankwährungen (Central Bank Digital Currency; „CBDC“) in verschiedenen Regionen zusammenzuarbeiten, unter anderem in der Karibik, in Südamerika und Afrika.

Einer der Geschäftsschwerpunkte von NuriFlex ist die Konzeption und Entwicklung einer Blockchain-basierten Plattform zur Bereitstellung digitaler Zahlungs- und anderer Dienstleistungen für verschiedene Branchen. NuriFlex ist derzeit als zentraler technischer Partner für das nationale Krankenversicherungssystem in Kamerun, das sogenannte UHC-Projekt, tätig und befindet sich in diversen Gesprächen mit anderen Partnern in Afrika, um weitere auf Blockchain-Technologien basierende Dienstleistungen einzuführen.

In den letzten 20 Jahren hat sich die NuriFlex Group auf die Entwicklung einer Softwareplattform konzentriert, die große Datenmengen verarbeiten kann, und hat eine solche Plattform bei globalen Versorgungsunternehmen implementiert. Durch Kombination dieser Erfahrungen mit der Blockchain-Technologie beabsichtigt NuriFlex, mit einem äußerst renommierten globalen Partner, der LINE Plus Corporation, an globalen CBDC-Projekten zu arbeiten, die eine Plattform zum Verarbeiten großer Datenmengen erfordern.

Die LINE Plus Corporation, die in Korea ansässige Tochtergesellschaft der LINE Corporation, die für die globale Geschäftsentwicklung von LINE verantwortlich ist, erforscht, entwickelt und betreibt Blockchain-bezogene Dienstleistungen, einschließlich einer CBDC-Blockchain-Plattform, mit einem eigenen Blockchain-Engineering-Team. Basierend auf der LINE-Blockchain-Technologie und Erfahrungen aus der Teilnahme an CBDC-Projekten zielt LINE darauf ab, eine Blockchain-Plattform-Lösung anzubieten, die für jedes CBDC-Projekt geeignet ist.

„Wir freuen uns auf die Partnerschaft und Zusammenarbeit mit LINE bei CBDC-Projekten. Die Erfahrungen mit Blockchain-Technologie und die Kompetenzen in der Geschäftsentwicklung, die NuriFlex und LINE gemeinsam mitbringen, werden ein großer Vorteil für die erfolgreiche Durchführung von CBDC-Geschäftsmöglichkeiten sein“, sagte Elizabeth Park, Chief Executive Officer von NuriFlex Inc.

„Mit der Geschäftserfahrung von NuriFlex in der Region und der Blockchain-Technologie von LINE hoffen wir, Finanzinnovationen in der Karibik, Südamerika und Afrika mit einer CBDC-Blockchain-Plattform einzuführen“, sagte Hongkyu Lee, Leiter des Blockchain Lab bei der LINE Plus Corporation.

Über NuriFlex Inc.

NuriFlex Inc. ist ein Unternehmen für digitale Transformation, das konvergente Lösungen zur Beseitigung mangelnder Effizienz und zur Verbesserung der Transaktionserträge in verschiedenen Branchen anbietet. NuriFlex Inc. bietet solide und zuverlässige Produkte und Dienstleistungen, die auf den Kerntechnologien Telekommunikation und Blockchain basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.nuriflex.com.

Über die LINE Plus Corporation

Die LINE Plus Corporation wurde im März 2013 in Südkorea als Tochtergesellschaft der LINE Corporation gegründet. Sie fördert die globale Geschäftsentwicklung von LINE durch die Zusammenarbeit von Programmierern, Designern, Marketern, Vertriebsmitarbeitern und PR-Managern aus der ganzen Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

