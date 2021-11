Nuritas™ sammelt 45 Millionen USD für die Skalierung seiner Plattform für die Entdeckung von Peptiden und für die globale Expansion

Biotech-Unternehmen trägt dazu bei, dass Lebensmittel und Konsumartikel gesünder und nachhaltiger werden

Nuritas, ein Biotech-Unternehmen, das die Entdeckung und Entwicklung bioaktiver Peptide auf pflanzlicher Basis revolutioniert, hat eine Serie B-Finanzierungsrunde in Höhe von 45 Millionen USD abgeschlossen. An der von dem in Chicago ansässigen Unternehmen Cleveland Avenue, LLC geleiteten Investition sind die Wheatsheaf Groupvon Grosvenor, der European Circular Bioeconomy Fund (ECBF), das in Singapur ansässige Unternehmen Vertex Holdings, Nutresa Ventures / Veronorte und CJ beteiligt. Cultivian Sandbox Ventures und VisVires New Protein, die frühere Finanzierungsrunden geleitet hatten, nahmen ebenfalls teil. Andere frühe Investoren sind Bono und The Edge von U2, der CEO von Salesforce, Marc Benioff und Ali Partovi. Die Gesamthöhe der bisherigen Finanzierungen beträgt 75 Millionen USD.

Die neue Finanzierung wird die globale Expansion von Nuritas beschleunigen und den Auftrag des Unternehmens unterstützen, die Kraft der Natur zu nutzen, um viele der von uns täglichen konsumierten Produkte gesünder, sicherer und nachhaltiger zu machen. Randall Lewis, Managing Director von Cleveland Avenue, LLC und Stephan Dolezalek, Executive Director der Wheatsheaf Group von Grosvenor, werden dem Vorstand von Nuritas beitreten.

Nuritas hat außerdem seinen Beratungsausschuss um Indra Nooyi, ehemalige CEO von Pepsico und Vorstandsmitglied bei Amazon, Joerg Ohle von der Abteilung globale Verbrauchergesundheit bei Bayer, und Bruce German, Professor und Chemiker für Lebensmittelwissenschaft und -technologie an der University of California, Davis und Leiter des dortigen Foods for Health Institute, erweitert.

„Dies war ein richtungweisendes Jahr, das eine Expansion unseres Peptid-Portfolios, die Vergrößerung des Vertriebsteams und die Weiterentwicklung zentraler globaler Partnerschaften mit sich gebracht hat“, sagte Nora Khaldi, Gründerin und CEO von Nuritas. „Unsere neuen Investoren bringen umfassende, unbezahlbare Expertise mit, und diese neueste Runde wird zum Ausbau unseres Firmensitzes in den USA, zur weiteren Vergrößerung unseres Teams, zur Skalierung unserer Plattform für die Entdeckung von mehr lebensverändernden Inhaltsstoffen und zur Beschleunigung unseres Wegs zur Vermarktung beitragen.“

Nuritas hat die größte Wissensbasis der Welt für Peptide begründet. Peptide sind kleinere Versionen von Proteinen mit dem gleichen Nährwert, jedoch zusätzlichen, äußerst spezifischen Vorteilen. Viele davon sind äußerst wertvoll für den Menschen, ihr volles Potential wurde jedoch noch nicht erschlossen. Nuritas nutzt eine proprietäre Plattform für KI und Genomik namens Nπϕ™ (Nuritas Peptide Finder), um Milliarden von versteckten Peptiden in Pflanzen und natürlichen Nahrungsquellen schnell zu analysieren und so zu prognostizieren und herauszufinden, wie sich diese auf spezifische gesundheitliche Bereiche, molekulare Pfade oder Rezeptoren auswirken. Mit der Nuritas-Plattform konnten neue Bioaktive erwiesenermaßen zehnmal schneller und mit höherer Präzision gefunden und entwickelt werden als mit herkömmlichen Forschungsmethoden. Die Kosten konnten so signifikant gesenkt werden.

„Nuritas wird von einem talentierten Team geleitet, und die mit KI betriebene Plattform des Unternehmens für die Entdeckung von Peptiden, Nπϕ, ist eine neuartige, proprietäre Plattformtechnologie, die beispiellosen Wert für die Zukunft der Gesundheit und unseres Planeten bietet“, sagte Lewis. „Bei Cleveland Avenue freuen wir uns, dass wir Teil des anhaltenden Wachstums des Unternehmens sind, und wir gehen davon aus, dass Nuritas zu einem weltweit führenden Akteur im Bereich Inhaltsstoffe und zu einem bevorzugten Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt werden wird.“

Nπϕ konnte äußerst profilierte Partnerschaften und Kunden für sich gewinnen, darunter Nestle, Mars, Sumitomo Corporation und Pharmavite. Die wissenschaftlich erprobten bioaktiven Peptide des Unternehmens werden aus Pflanzen und natürlichen Nahrungsquellen gewonnen. Zu ihren Anwendungsmöglichkeiten zählen Functional Foods, Nahrungsergänzungsmittel, medizinische Ernährung, Kosmetik und Lebensmitteltechnologie.

Stephan Dolezalek, Executive Director der Wheatsheaf Group von Grosvenor, sagte: „Wir freuen uns, dass wir Nuritas unterstützen können, wenn sich das Unternehmen neben einer eindrucksvollen Pipeline von neuartigen Molekülen und laufenden Partnerschaften mit globalen Unternehmen für Konsumgüter auf die Einführung neuer Verbraucherprodukte vorbereitet. Die Kapazitäten von Nuritas passen zum Auftrag von Wheatsheaf, Produktion und Konsum von Nahrungsmitteln neu zu gestalten und dabei der Umwelt und der menschlichen Gesundheit zu nützen.“

Nuritas hat (zusammen mit BASF) PeptAide™ 4, den weltweit ersten mit KI entdeckten Inhaltsstoff im Reis, vorgestellt und kürzlich zwei klinisch erprobte Inhaltsstoffe auf den Markt gebracht: PeptiYouth™, entdeckt in Erbsen und gut für die Hautgesundheit, und PeptiStrong™, entdeckt in Favabohnen und gut für die Muskelgesundheit. Beide werden nun für einen Markteinstieg Anfang 2022 formuliert.

Über Cleveland Avenue, LLC

Cleveland Avenue wurde von Don Thompson, dem ehemaligen Präsidenten und CEO der McDonald’s Corporation, gegründet. Das Unternehmen ist eine Wagniskapitalgesellschaft, die in Lebensmittel- und Getränkemarken und Technologieunternehmen investiert, die große und wachsende Märkte positiv beeinflussen. Mehr über Cleveland Avenue erfahren Sie auf clevelandavenue.com, und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Instagram.

Über Nuritas

Nuritas revolutioniert die Entdeckung neuartiger, natürlicher und wissenschaftlich erprobter bioaktiver Inhaltsstoffe, mit denen die Partner des Unternehmens bessere oder neue Produktlösungen für ihre Kunden entwickeln können. Für den disruptiven computergestützten Ansatz des Unternehmens zur Entdeckung werden künstliche Intelligenz, tiefes Lernen und Genomik genutzt. So können auf schnelle und effiziente Weise die der Gesundheit förderlichsten Komponenten, die in Pflanzen und natürlichen Nahrungsquellen verborgen sind, prognostiziert und dann gewonnen werden: Peptide. Nuritas hat seitdem die größte Wissensdatenbank der Welt begründet. Mit seinen Entdeckungen möchte Nuritas zuerst die menschliche Gesundheit managen und verbessern und zweitens dazu beitragen, dass unser Ernährungssystem nachhaltiger wird, indem bisherige unerwünschte Inhaltsstoffe und Moleküle mit natürlicheren, nachhaltigeren ersetzt werden. Finden Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder über unsere Website unter www.nuritas.com.

