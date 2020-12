NuScale Power veröffentlicht aktualisierte Bewertung für saubere Wasserstoffproduktion mit 77 MWe Modul

25-prozentige Steigerung der „NuScale Power Module™“-Leistungsabgabe führt zu einer Steigerung der kostenbewussten Produktion von sauberem Wasserstoff

NuScale Power kündigte heute aktualisierte Bewertungen der technischen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Wasserstofferzeugung unter Verwendung von Wärme und Elektrizität aus einem NuScale Power Module™ (NPM) an. Dies ist das Ergebnis der jüngsten Ankündigung, dass ein NPM zusätzlich 25 Prozent mehr Leistung pro Modul erzeugen kann, was insgesamt 250 MWt (oder 77 MWe) pro Modul entspricht. Die Wasserstoffstudie wurde ursprünglich 2014 mit dem Idaho National Laboratory durchgeführt und wurde mit neuen Produktions- und Wirtschaftsparametern aktualisiert.

Die aktualisierte Analyse ergab, dass mit der 25-prozentigen Leistungssteigerung eines NPM ein 250-MWt-NuScale-Modul in der Lage ist, 2.053 kg/Stunde Wasserstoff oder fast 50 metrische Tonnen pro Tag zu produzieren, was einer Steigerung von 1.667 kg/Stunde Wasserstoff oder 40 metrischen Tonnen pro Tag für ein 200-MWt-NuScale-Modul entspricht. Darüber hinaus wird erwartet, dass Wasserstoff, der durch ein NuScale-Hochtemperatur-Dampfelektrolysesystem (High-Temperature Steam Electrolysis, HTSE) erzeugt wird, aufgrund der niedrigeren nivellierten Kosten für Elektrizität aus der erhöhten Leistungsabgabe mit Kostenschätzungen für Wasserstoff mit hohem Kapazitätsfaktor aus erneuerbaren Energieträgern wettbewerbsfähig ist und gleichzeitig eine kontinuierliche, kontrollierte Wasserstoffproduktion ermöglicht.

„Die Fähigkeit unseres NPM, jetzt noch mehr sauberen Wasserstoff mit einem kleineren Footprint zu produzieren, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Technologie von NuScale zur Dekarbonisierung verschiedener Wirtschaftssektoren beitragen und gleichzeitig zusätzliche Einnahmequellen für die Kunden erschließen kann“, sagte Dr. José Reyes, Chief Technology Officer und Co-Founder von NuScale Power. „In Verbindung mit unserem bewährten Design, unserer unübertroffenen Sicherheit und unserer Fähigkeit zur Lastverfolgung zeigt diese Analyse weiter, dass das Design von NuScale der Goldstandard ist, wenn es darum geht, die Nachfrage nach innovativen Lösungen für den anspruchsvollen globalen Energiebedarf zu befriedigen.“

In der Analyse wird Energie aus einem einzelnen NPM in Form von überhitztem Dampf und Elektrizität direkt zu einem HTSE-System geleitet, das bei 850°C betrieben wird. Nur 2 Prozent der elektrischen Leistung (~1,8 MWe) des NPM werden verwendet, um die Prozessdampftemperatur von 300°C am Ventil des NPM auf 850°C für den Elektrolyseur zu erhöhen. Das innovative Multi-Modul-Kraftwerksdesign von NuScale bedeutet, dass eine NuScale-Anlage zuverlässig sauberen Strom für das Netz erzeugen könnte, während gleichzeitig ein oder mehrere Module zur wirtschaftlichen Erzeugung von Wasserstoff eingesetzt werden, wenn der Strombedarf gering ist.

Einem kürzlich erschienenen Bericht von LucidCatalyst zufolge ist eine ausreichende, kostengünstige und saubere Wasserstoffproduktion erforderlich, um Öl und Gas in der Schifffahrt, Luftfahrt und Industrie zu ersetzen, wenn die Welt die Pariser Ziele, die Erwärmung zwischen 1,5 und 2°C zu halten, erreichen will. Über 95 % des weltweit hergestellten Wasserstoffs wird derzeit mit fossilen Brennstoffen hergestellt, wobei die gebräuchlichste Methode die Dampfmethan-Reformierung aus Erdgas ist. Erneuerbare Energien allein können nicht all diesen Wasserstoff erzeugen, und es werden fortschrittliche modulare Reaktoren benötigt, um genug sauberen Wasserstoff zu produzieren, um die 100 Millionen Barrel Öl zu ersetzen, die derzeit täglich auf der ganzen Welt verbraucht werden. Die Verwendung eines einzigen NPM zur Herstellung von 50 Tonnen Wasserstoff pro Tag würde im Vergleich zur Herstellung von Wasserstoff aus Erdgas etwa 460 Tonnen CO2-Emissionen pro Tag oder 168.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermeiden. Darüber hinaus ist die Fähigkeit von NuScale, sauberen Wasserstoff zu produzieren, perfekt geeignet, um den Verkehrssektor bei der Dekarbonisierung zu unterstützen, da ein einziges NPM genug Wasserstoff erzeugen kann, um 38.000 Brennstoffzellen-Fahrzeuge oder 1.500 Langstrecken-Brennstoffzellen-Lkw bei durchschnittlichen jährlichen Kraftstoffverbrauchsraten in den Vereinigten Staaten anzutreiben.

Über NuScale Power

NuScale Power hat ein neues modulares Leichtwasser-Reaktor-Kernkraftwerk entwickelt, um Energie für die Stromerzeugung, Fernwärme, Entsalzung und andere Prozesswärmeanwendungen bereitzustellen. Dieses bahnbrechende Design eines kleinen modularen Reaktors (SMR) verfügt über ein vollständig werksgefertigtes NuScale Power Module™, das 77 MW Elektrizität mit einer sichereren, kleineren und skalierbaren Version der Druckwasserreaktortechnologie erzeugen kann. Das skalierbare Design von NuScale – durch das ein Kraftwerk bis zu 12 einzelne Leistungsmodule beherbergen kann – bietet den Vorteil kohlenstofffreier Energie und reduziert die finanziellen Verpflichtungen, die mit Atomkraftwerken in Gigawatt-Größe verbunden sind. Der Hauptinvestor von NuScale ist Fluor Corporation, ein weltweit tätiges Ingenieurs-, Beschaffungs- und Bauunternehmen mit einer 60-jährigen Geschichte im Bereich der kommerziellen Kernkraft.

NuScale hat seinen Hauptsitz in Portland (Oregon, USA) und Niederlassungen in Corvallis (Oregon, USA); Rockville, (Maryland, USA); Charlotte, (North Carolina, USA); Richland, (Washington, USA); und London, (Großbritannien). Folgen Sie uns auf Twitter: @NuScale_Power, Facebook: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power und Instagram: nuscale_power. Besuchen Sie NuScales Website.

