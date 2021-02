NUVASIVE - Medizintechnik-Aktie vor Kickstart am "EMA-Sprungbrett"?

Nuvasive Inc. - WKN: A0CAYR - ISIN: US6707041058 - Kurs: 57,730 $ (NASDAQ)

Die NuVasive-Aktie gehört seit dem Corona-Crash im März 2020 zu den Underperformern am Markt. Zwar wurden mit der direkten Gegenbewegung auf den Kursrutsch über zwei Drittel der Verluste wieder eingeholt, doch seitdem geht es nicht mehr voran. Das Papier pendelte sich seitwärts ein in einem leicht fallenden Trendkanal. Im Dezember könnte die Aktie aus der mehrmonatigen Flagge nach oben hin ausbrechen. Nach einem schwungvollen Rallyschub bis in den Januar hinein konsolidiert das Papier jetzt erneut in einer kleinen bullischen Flagge. Dabei löst sich die Aktie von der Flaggenunterkante und den beiden zusammenlaufenden EMAs (EMA50, EMA200) nach oben.

Aufwärtstrend könnte starten

Ausgehend von diesem "EMA-Sprungbrett" könnte jetzt eine neue Rallybewegung starten. Mittelfristige Longeinstiege wären mit aktuellen dem Ausbruch aus der kleinen Flagge attraktiv, ggf. auch gestaffelt direkt und bei erneuten Rücksetzern an die EMAs. Die Rallyziele lägen bei 67 und an den Allzeithochs bei 81,68 - 81,91 USD. Langfristig wäre darüber hinaus noch deutlich mehr Potenzial vorhanden.

Im bullischen Szenario werden die beiden EMAs jetzt nicht mehr nachhaltig unterschritten. Ansonsten könnte der Support bei rund 49 USD nochmals getestet werden. Rutscht die Aktie nachhaltig unter 48,50 EUR, entstehen kleine Verkaufssignale für Abgaben bis 43,00 - 43,60 USD.

Nuvasive Inc.

