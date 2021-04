NVIDIA - Aktie attackiert nach Prognoseerhöhung das Allzeithoch

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 608,290 $ (NASDAQ)

Nvidia erwartet einen Q1-Umsatz über der Konsensschätzung.

Obwohl das erste Quartal noch nicht beendet ist, liegt der Umsatz über der Prognose von 5,3 Milliarden Dollar.

Nvidia rechnet mit einem weiteren starken Jahr bei Datenzentren.

Gesamtnachfrage bleibt sehr stark. Nachfrage wird auch im restlichen Jahr das Angebot übertreffen.

Quelle: Guidants News

Die Nvidia-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese startete Ende der 90er Jahre. Im November 2016 kam es zum Ausbruch über die obere Begrenzung dieser Aufwärtsbewegung. Anschließend gewann die Rally weiter an Dynamik, obwohl die Aktie im vierten Quartal 2018 und im Coronacrash im Februar/März 2020 deutliche Rückschläge einstecken musste.

Im September 2020 erreichte der Wert ein Hoch bei 589,07 USD. Danach schwenkte er in eine Seitwärtsbewegung ein. Daran änderte auch das neue Allzeithoch im Februar 2021 bei 614,90 USD nichts. Diese Seitwärtsbewegung wird durch die Widerstandszone zwischen 589,07 und 614,90 USD auf der Oberseite begrenzt. Auf der Unterseite übernimmt die Unterstützung bei 468,16 USD diese Funktion.

Am 08. März fiel die Aktie minimal unter die untere Begrenzung ab, eröffnete aber am nächsten Tag deutlich darüber. Anschließend zog der Wert deutlich an und zog gestern bis auf wenige Cents an das Allzeithoch an.

Kurz vor großem Kaufsignal?

Die Bewegung seit September 2020 ist für sich allein genommen eher neutral zu werten. Allerdings sind noch einige mittel-langfristige Ziele offen. Daher erscheint ein Ausbruch nach oben als etwas wahrscheinlicher als ein Ausbruch nach unten. Etabliert sich die Nvidia-Aktie über 614,90 USD, dann kann die Rally weiter fortgesetzt werden. Ein erster großer Zielbereich läge dann bei ca. 730-740 USD. Langfristig könnte die Aktie sogar in Richtung 1000 USD ansteigen. Ein vorheriger Rücksetzer gen 550 USD würde die Chancen auf einen Ausbruch nach oben nicht wesentlich verschlechtern.

Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 468,16 USD kommen, dann wäre die Bewegung seit September 2020 eine große Topbildung. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 356,43 USD und vielleicht sogar an das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2018 bei 292,76 USD gerechnet werden.

NVIDIA - Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)