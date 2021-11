NVIDIA - Auf Konsolidierungskurs?

Die Nvidia-Aktie zog gestern zu Handelsbeginn deutlich an und markierte ein neues Allzeithoch bei 323,10 USD. Damit legte die Aktie seit dem letzten Konsolidierungstief vom 04. Oktober bei 195,55 USD fast um 2/3 zu. Eine solche Rally muss doch mal ein Ende haben, oder?

Tatsächlich konnte die Aktie das gestrige Allzeithoch nicht halten und fiel deutlich zurück. Sie schloss nach einem zwischenzeitlichen Plus von 4,77 % minimal im Minus. Vorbörslich notiert der Wert ca. 13 USD unter dem gestrigen Schlusskurs.

Wo liegen mögliche Abwärtsziele?

Damit deutet sich nicht nur der Start einer Konsolidierung an. Die Nvidia-Aktie befindet sich mittendrin. Eine erste Unterstützungszone findet sich am log. 38,2 % Retracement der Rally seit 04. Oktober. Dieses Retracement liegt bei 266,70 USD. Knapp darüber liegt das Aufwärtsgap vom 04. November. Die nächste wichtige Unterstützungszone liegt um das Aufwärtsgap vom 26. Oktober. In diesem Gap liegt das log. 61,8 Retracement (genau bei 236,90 USD). An beiden Bereichen kann die Konsolidierung enden. Aktuell lässt sich keiner bevorzugen. Anschließend sollte die Aktie ihre Rally fortsetzen und in den nächsten Monaten in Richtung 377,10 USD ansteigen.

Für ein vorzeitiges Kaufsignal im Hinblick auf eine Rally müsste die Nvidia-Aktie wohl auf ein neues Allzeithoch ausbrechen.

Fazit: Kurzfristig sind nun die Bären am Zug. Mittelfristig ist das Chartbild weiterhin bullisch.

