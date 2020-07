NVIDIA - Bärisches Reversal am Ausdehnungsziel

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 402,090 $ (NASDAQ)

Die Nvidia-Aktie legte in den letzten Wochen und Monaten eine beeindruckende Rally hin. Ausgangpunkt dieser Rally war das Tief vom 18. März 2020 bei 180,68 USD.

Zunächst lief diese Rally äußerst dynamisch ab. Nach einem Konsolidierungstief 238,39 USD ließ die Dynamik etwas nach. Aber die Aufwärtsbewegung blieb intakt. Am 09. Juli erreichte der Wert den eigentlichen Zielbereich um eine langfristige obere Pullbacklinie. Gestern übertraf der Wert das Ausdehnungsziel bei 431,02 USD um auf wenige Cents (siehe: NVIDIA - Wie steht es um den Graphikkartenhersteller? ). Anschließend kam es zu einem starken Intradayreversal. Die Aktie fiel mit einer langen schwarzen Kerze wieder unter die obere Pullbacklinie, die heute bei ca. 414,91 USD verläuft, zurück. Die nächsten Quartalszahlen werden für 06. August erwartet.

Wo liegen mögliche Korrkturziele?

Mit dem gestrigen bärischen Reversal könnte eine größere Korrekturbewegung starten. Allerdings liegt bereits im Bereich um 385,70-382,16 USD eine erste Auffangstation. Solange dieser Bereich hält, könnte die Bewegung auch nur eine kurze Konsolidierung sein. Erst mit dem Rückfall unter diese Zone gäbe es also ein größeres Verkaufssignal. In diesem Fall müsste mit mittelfristigen Abgaben in Richtung des alten Allzeithochs aus dem Februar 2020 bei 316,23 USD gerechnet werden. Sollte die Aktie allerdings über das gestern markierte Allzeithoch bei 431,69 USD ausbrechen, bestünde kurzfristig die Chance auf einen Anstieg bis ca. 475 USD. Mittel-langfristig könnte es sogar zu einer Rally in Richtung 737 USD kommen.

