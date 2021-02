NVIDIA - Den Investoren geht die Luft aus

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 532,380 $ (NASDAQ)

Mit einem Paukenschlag endete die starke Rally der Aktie von Nvidia im September des letzten Jahres am Kursziel bei 583,00USD, denn der Wert brach von dort innerhalb weniger Tage bis 468,17 USD ein. In den folgenden Wochen zog die Nvidia-Aktie jedoch wieder an das frische Rekordhoch bei 588,15 USD an, scheiterte jedoch im November an der Hürde und fiel bis zur Unterstützung bei 502,65 USD zurück.

Übergeordnet etablierte sich damit ein leicht aufwärtsgerichteter Trendkanal, an dessen Oberseite die Aktie in den letzten Wochen im Rahmen einer weiteren steilen Kaufwelle anstiegen. Sogar das Rekordhoch wurde dabei übertroffen und auf die Marke von 614,90 USD geschraubt. Allerdings setzte der Wert von dort direkt wieder unter 588,16 USD zurück und brach in der Folge weiter ein. Damit wurde nicht nur der Ausbruch neutralisiert, sondern auch der Anstieg seit Ende Januar durch eine Reihe kleinerer Verkaufssignale gestoppt.

Eine letzte Chance für die Bullen

Sollte die Aktie von Nvidia nicht in kürzester Zeit über das alte Rekordhoch bei 588,15 USD ausbrechen, dürfte sich der Ausverkauf der letzten Tage zunächst bis an die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei rund 520,00 USD fortsetzen. Hier hätte die Käuferseite noch einmal die Chance, die Verkaufswelle der letzten Tage, aber auch den Seitwärtstrend seit September zu beenden und eine übergeordnete Kaufwelle in Richtung des neuen Allzeithochs zu starten.

Unter der Trendlinie wird es finster

Darunter könnte die Verkaufswelle dagegen direkt bis 502,65 USD führen. Die Verteidigung der Marke wäre essentiell, um auch den Aufwärtstrend der letzten Wochen nicht zu verlassen. Gelingt dies den Bullen nicht, wäre ein starkes Verkaufssignal aktiv und ein Einbruch bis 468,17 USD die Folge. Mittelfristig hätte eine solche Korrekturbewegung dann auch das Potenzial, die 468,17 USD-Marke zu durchbrechen und die Aktie von Nvidia bis 431,69 USD zu drücken.

Kann sich der Wert dagegen auf dem aktuellen Niveau stabilisieren, wäre ein kurzzeitiger Anstieg bis 559,97 USD zu erwarten. Hier dürften die Bären wieder zuschlagen. Sollte dagegen ein Ausbruch über die Hürde gelingen, wäre wiederum mit einem Angriff auf den Widerstand bei 588,15 USD zu rechnen.

NVIDIA Chartanalyse (Tageschart)

