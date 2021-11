NVIDIA - Kaufwelle hält an

Die Nvidia-Aktie legte in den letzten Wochen und Monaten eine steile Rally hin. Noch am 04. Oktober notierte der Wert im Tief bei 195,55 USD. Anschließend schoss er auf ein Allzeithoch bei 323,10 USD nach oben.

Nach einer kleinen Konsolidierung auf 287,78 USD kam es im Zuge der Zahlen (wir berichteten) bereits zu einem neuen Allzeithoch. Zwar gelang im ersten Anlauf am Donnerstag noch kein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis, aber am Freitag kam es zu diesem Ausbruch. Heute wird die Aktie nach einem Schlusskurs am Freitag bei 329,85 USD bei 336,38 USD und damit deutlich im Plus getaxt.

Rally läuft

Damit ist die Rally intakt. Sie kann noch einige Tage und Wochen andauern. Ein Anstieg in Richtung 377,10 USD ist auf mittelfristige Sicht möglich. Sollte der Wert allerdings unter 306,80 USD abfallen, könnten die Bullen kurzfristig unter Druck geraten. Ein Rücksetzer in Richtung 287,78 USD oder sogar 267,84 USD wäre dann möglich.

NVIDIA - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)