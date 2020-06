NVIDIA Long: 56 Prozent Chance!

Die Erfindung der GPU durch NVIDIA im Jahre 1999 löste das Wachstum des PC-Gaming-Marktes aus und revolutionierte das Parallel-Computing. In jüngerer Zeit hat das GPU-Deep-Learning die moderne KI-Ära begründet. Die Anwendungen finden beispielsweise Eingang in Robotern und selbstfahrenden Autos und ermöglichen diesen, die Umwelt wahrzunehmen und zu verstehen. Einen zusätzlichen Schub bekam NVIDIA, durch den Trend zum Onlinehandel und Home-Office. Hier profitiert Nvidia durch die Übernahme von Mellanox Technologies und erweitert den Einsatz seiner GPUs im Bereich Rechenzentrums-Computing. Als eine der wenigen Firmen konnte der Grafikkarten-Spezialist sehr schnell den Corona Sell Off überwinden und neue Hochs markieren. So konnte NVIDIA im Q1 2021 (Februar - April 2020) den Umsatz im Vergleich zum Vorquartal nahezu konstant halten, obwohl es mitten in den Lock down fiel. . Zum Chart . Der Rebound nach dem Corona Sell Off übertraf nach nur 2 Monaten das am 19. Februar 2020 markierte All Time High bei 311,50 US-Dollar. In weiterer Folge konnte der Kurs knapp vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 15. und 16. Mai 10 % zulegen. Die Konsolidierung danach währte nur kurz und die Marktteilnehmer hievten den Wert auf aktuelle 378 US-Dollar. Im großen Bild setzt der Kurs den vor dem Sell Off geltenden Aufwärtstrend fort, der annualisiert 166 % Rendite entspricht. Dass diese Steigerungsrate nicht ewig fortgeschrieben kann, zeigt auch das erwartete KGV 20/21 in der Höhe von 51. Wahrscheinlich wird der zukünftige Kursverlauf nicht mehr in dem Maße steigen, wie in den vergangenen Wochen. Doch NVIDIA besetzt zurzeit die vorderste Frontlinie der technologischen Entwicklung. Sämtliche Märkte wie Videogaming, Rechenzentren und auch KI-Anwendungen wachsen stark und werden dem GPU-Primus wachsende Einnahmen bescheren. Weiters hält das Momentum der US-Technologieunternehmen an, nachdem die großen kaum Konkurrenz fürchten müssen und global expandieren können. Neue Hochs wie das Ziel bei 420 US-Dollar bleiben in Reichweite und empfehlen eine Long-Strategie.

NVIDIA (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 420 US-Dollar Unterstützungen: 348,88 // 311,49 US-Dollar

Fazit

Der Aufwärtstrend bei NVIDIA wurde nur kurz vom Corona Sell Off unterbrochen. Eingebettet in die Perlen der US- High Tech Industrie scheint eine Fortsetzung des Momentum wahrscheinlich.

.

Mit einem Open End Turbo Call Optionsschein auf NVIDIA (WKN UD73JM) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie in den nächsten 2-4 Monaten erwarten, überproportional durch einem Hebel von 4,9 profitieren und das Ziel bei 420 US-Dollar ins Auge fassen (10,18 Euro beim Turbo-Call). Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt dabei 19,86 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 342,49 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Call Optionsschein ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,32 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,15 zu 1.

Open End Turbo Call Optionsschein Strategie für steigende Kurse WKN: UD73JM Typ: - akt. Kurs: 6,75- 6,79 Euro Emittent: UBS Basispreis: 304,99 US-Dollar Basiswert: NVIDIA KO-Schwelle: 304,99 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 378 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 10,18 Euro Hebel: 4,9 Kurschance: + 56 Prozent Quelle: Vontobel

