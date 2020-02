NVIDIA - Nachbörslich nach guten Zahlen deutlich im Plus

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 270,780 $ (NASDAQ)

Nvidia übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,89 USD die Analystenschätzungen von 1,67 USD. Der Umsatz liegt mit 3,11 Mrd. USD über den Erwartungen von 2,97 Mrd. USD.

Die Nvidia-Aktie beendete gestern den regulären Handel bei 270,78 USD. Anschließend kletterte die Aktie auf bis zu 292,65 USD und beendete die Nachbörse bei 284,85 USD.

Die Nvidia-Aktie markierte am 02. Oktober 2018 ein Allzeithoch bei 292,76 USD und fiel danach bis Weihnachten 2018 massiv ab. Am 26. Dezember 2018 notierte sie im Tief bei 124,50 USD. Seitdem bestimmen die Bullen wieder die Richtung. Seit einem Konsolidierungstief bei 156,88 USD vom 16. August 2019 hat sich eine besonders steile Rally etabliert. Diese Bewegung führte den Wert am 10. Februar minimal über den wichtigen Widerstand bei 261,92 USD. Diese Marke stellte in 2018 den Sell-Trigger dar.

Kommt jetzt das Allzeithoch unter Beschuss?

Kurzfristig dürfte die Nvidia-Aktie an ihr Allzeithoch bei 292,76 USD ansteigen. Falls sie dieses Hoch stabil durchbrechen kann, würde sich weiteres Aufwärtspotenzial erschließen. Die nächsten Hürden wären erst im Bereich um 380 USD zu finden. Sollte die Aktie allerdings am Allzeithoch scheitern, könnte es zu einem Rücksetzer in Richtung 261,92 USD kommen.

