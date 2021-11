Nvidia schlägt die Erwartungen und zahlt eine konstante Dividende

Der amerikanische Technologiekonzern Nvidia Corp. (ISIN: US67066G1040, NASDAQ: NVDA) zahlt am 23. Dezember 2021 eine unveränderte Quartalsdividende von 0,04 US-Dollar aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 2. Dezember 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 0,16 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns liegt beim aktuellen Börsenkurs von 292,61 US-Dollar (Stand: 17. November 2021) bei 0,05 Prozent. Im Juli 2021 vollzog Nvidia einen Aktiensplitt im Verhältnis 4:1.

Nvidia mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, wurde 1993 gegründet und ist ein Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Computer oder auch Spielkonsolen. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2022 erzielte Nvidia einen Umsatz von 7,10 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,73 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn (GAAP) von 2,46 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,34 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Mittwoch mitgeteilt wurde. Am Kauf des britischen Chip-Designers Arm will Nvidia festhalten. Hier kam es zuletzt zu Bedenken seitens der Wettbewerbshüter. An der Wall Street legte die Aktie am Mittwoch nach Bekanntgabe der Quartalsergebnisse nachbörslich knapp 5 Prozent zu.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 124,14 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 755,07 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. November 2021) auf.

Redaktion MyDividends.de