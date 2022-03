NVIDIA - Vorerst gerettet

Die Nvidia-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte am 22. November 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 346,44 USD. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer starken Korrektur.

Dabei kam es am 24. Januar zu einem Tief bei 208,88 USD. Seitdem versucht die Aktie einen Boden auszubilden. Dabei kletterte sie im Hoch auf 269,25 USD. Gestern notierte der Wert allerdings kurzzeitig minimal unter 208,88 USD. Es kam aber zu keinem Tagesschlusskurs darunter. Heute Morgen wird die Aktie deutlich über dem gestrigen Schlusskurs getaxt. Sie legt aktuell um rund 8 USD gegenüber dem gestrigen Schlusskurs bei 215,14 USD zu.

Jetzt neue Kaufwelle?

Die Nvidia-Aktie hat die Chance, einen Boden auszubilden und die Korrektur seit November zu beenden. Aber dafür muss die Aktie über 296,25 USD ausbrechen. Falls sie im heutigen Tagesverlauf den vorbörslichen Anstieg halten und ausbauen kann, wäre ein erster Schritt im Hinblick auf den erfolgreichen Abschluss dieses Bodenbildungsversuches gegangen. Es müssten dann aber noch weitere folgen. Gelingt ein Ausbruch über 269,25 USD, wäre eine Rally in Richtung Allzeithoch möglich.

Sollte es allerdings zu einem Tagesschlusskurs unter 208,88 USD kommen, würde eine weitere Korrekturbewegung in Richtung 178,65-175,88 USD drohen.

Fazit: Geduld ist hier aktuell oberste Tugend. Die mitelfristige Richtung ist noch völlig unklar. Aber aufgrund der Nähe zur Unterstützung bei 208,88 USD könnte es Chancen im kurzfristigen Bereich geben.

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

NVIDIA - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)