Nvidia vs. Digital Realty – welche Aktie ist der bessere Kauf?

In 2 Sätzen:

Nvidia verzeichnet ein schnelles Wachstum in allen Segmenten seines Geschäfts.

Digital Realty konzentriert sich auf den Schlüsselbereich der Datenverarbeitung, dessen Bedeutung in Zukunft enorm sein wird.

Nvidia (WKN: 918422) und Digital Realty (WKN: A0DLFT) mögen nicht als vergleichbare Tech-Aktien erscheinen. Im Falle des Real Estate Investment Trusts kann man sich streiten, ob es sich überhaupt um eine Tech-Aktie handelt. Aber beide sind bereit, von massiven Trends in der Branche zu profitieren, die ihnen genau in die Karten spielen.

Beide mögen zwar einen anderen Schwerpunkt haben, aber sie stehen auf einer vergleichbaren Basis, was die Wahl zwischen ihnen zu einer schwierigen Aufgabe macht. Sehen wir uns also an, ob der Chiphersteller oder der REIT für Rechenzentren im Januar der bessere Kauf ist.

Der Lockdown stärkte das Geschäft von Nvidia, da nicht nur Gamer GPUs brauchten, sondern plötzlich auch Normalos viel Zeit hatten. Doch bereits davor war Nvidia ein phänomenal erfolgreiches Unternehmen, das Zehntausende von Prozent Rendite für längerfristige Investoren generierte.

Der Einbruch am Kryptowährungsmarkt im Jahr 2018 führte dazu, dass die Nvidia-Aktie die Hälfte ihres Wertes verlor. Experten machten sich Sorgen, ob die Halbleiteraktie wieder in Form kommen könnte - das gelang ganz prächtig. Aber jetzt bieten sich jede Menge Möglichkeiten, und Nvidia scheint sie alle gleichzeitig ergreifen zu wollen.

Während Grafikprozessoren (GPUs) für Spiele 45 % des Gesamtumsatzes im dritten Quartal ausmachten und einen Rekordwert von 3,2 Mrd. US-Dollar erreichten, hat Nvidia auch den Finger am Puls von Rechenzentren, künstlicher Intelligenz, Gesundheitswesen, Netzwerken, Automobilen und dem gerade entstehenden Metaverse.

Der Umsatz mit Rechenzentren stieg im dritten Quartal um 55 % im Vergleich zum Vorjahr und dürfte bis 2025 zum größten Segment von Nvidia werden. Seine BlueField Zero-Trust-Plattform schützt Rechenzentren vollständig, indem alle Benutzer authentifiziert, autorisiert und validiert werden. Erst dann bekommen sie Zugriff auf Anwendungen und Daten, unabhängig davon, ob sie lokal, in der Cloud oder in hybriden Situationen arbeiten.

Durch die Übernahme von Mellanox vor einigen Jahren hat sich Nvidia außerdem als führender Anbieter von Netzwerkhardware positioniert, während die Nvidia Drive AV-Plattform auf der Rechenleistung aufbaut, die das Unternehmen für Spiele entwickelt hat, um sie auf autonome Fahrzeuge anzuwenden (daher das „AV“ im Namen).

Nvidia ist zudem stark in die Entwicklung von Softwarelösungen involviert, wobei seine Morpheus-Plattform KI nutzt, um den Schutz von Daten im Bereich der Cybersicherheit zu ermöglichen.

Kurz gesagt, bei Nvidia ist jede Menge los. Alles deutet auf enormes Wachstumspotenzial hin. Obwohl die Aktie des Unternehmens in den letzten zwei Monaten ein Viertel ihres Wertes verloren hat, sollten Anleger dies als Kaufgelegenheit betrachten.

Wie bereits erwähnt, konzentriert sich Digital Realty auf den Markt für Rechenzentren, der, wie das Geschäft von Nvidia zeigt, schnell wächst und eine immer größere Bedeutung für den Alltag von Unternehmen hat.

Rechenzentren sind das Rückgrat des Internets, der zentrale Kern für jede Sache und jedes Gerät, das auf ein Netzwerk zugreift, sei es in der Cloud oder online. Da Daten einen zentralen Aufbewahrungsort benötigen, dienen Rechenzentren als sichere Lager für die Server und Netzwerkgeräte, auf denen die Daten gespeichert sind.

Digital Realty besitzt 282 Rechenzentren mit einer Fläche von 35 Millionen Quadratmetern, darunter 36 Rechenzentren, die als Beteiligungen an nicht konsolidierten Joint Ventures gehalten werden. Digital Realty ist einer von nur zwei verbleibenden REITs, die sich auf diesen Sektor konzentrieren, da die Zahl der Fusionen und Übernahmen in diesem Bereich zurückgegangen ist.

Der bereinigte Betriebsgewinn (AFFO), eine wichtige Rentabilitätskennzahl für REITs, lag im dritten Quartal bei 1,60 US-Dollar pro Aktie, gegenüber 1,47 US-Dollar pro Aktie vor einem Jahr. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf die Expansion des PlatformDIGITAL-Service von Digital Realty zurückzuführen, einer globalen Rechenzentrumsplattform in der Cloud, die eine Skalierung und Hyperskalierung für sehr große Installationen ermöglicht.

Was den Rechenzentrums-REIT für viele Anleger attraktiv macht, ist natürlich die Dividende von derzeit jährlich 3 %. Es ist eine gute Wette, dass diese Ausschüttung noch viele Jahre lang sicher sein wird.

Da immer mehr Unternehmen ihre Daten in die Cloud verlagern, wird die Bedeutung von Rechenzentren immer wichtiger. Damit ist sichergestellt, dass Digital Realty einen stetigen Strom von Geschäften haben wird, zumal das Unternehmen zu seinen Kunden Branchenriesen wie AT&T, Meta Platforms und Verizon zählt, die allesamt große Datenmengen erzeugen.

Die Aktie von Digital Realty ist in den letzten zwei Monaten ebenfalls gefallen, wenn auch nicht so stark wie die von Nvidia, auch wenn die Bewertungskennzahlen ähnlich hoch sind wie die des Chip-Herstellers. Langfristig ist die Aktie immer noch eine solide Wahl, vor allem, wenn ein Anleger seine Rendite mit einem Dividendenanstieg aufbessern möchte.

Meiner Meinung nach sind beide Aktien ein Kauf. Ich glaube nicht, dass ein Anleger etwas falsch machen kann, wenn er eine der beiden Aktien (oder beide) in sein Portfolio aufnimmt. Jedenfalls nicht, wenn sich dort etwa zwei Dutzend Aktien tummeln und die Aktien nicht in den nächsten fünf Jahren verkauft werden.

Wenn man sich jedoch entscheiden müsste, würde ich sagen, dass es davon abhängt, welcher Anlegertyp man ist. Wer risikofreudig ist, wird mit Nvidia wahrscheinlich eine größere Volatilität erleben, aber auch eine höhere Rendite erzielen. Aus offensichtlichen Gründen wäre ein Einkommensinvestor mit Digital Realty besser bedient, auch wenn der Chiphersteller ebenfalls eine kleine Ausschüttung vornimmt.

Kurz gesagt: Hier steht man vor einem echten Luxusproblem. Beide sind gut!

Der Artikel Nvidia vs. Digital Realty - welche Aktie ist der bessere Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Rich Duprey besitzt Aktien von AT&T. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Digital Realty Trust, Meta Platforms und Nvidia und empfiehlt Adobe. Dieser Artikel erschien am 25.1.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022

