NXP Semiconductors hält Dividende stabil

Der niederländische Technologiekonzern NXP Semiconductors N.V. (ISIN: NL0009538784, NASDAQ: NXPI) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 37,5 US-Cents ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 6. Juli 2020 (Record date: 15. Juni 2020). Im September 2018 startete NXP Semiconductors die erstmalige Zahlung einer vierteljährlichen Dividende (25 Cents). Im August 2019 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 50 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (25 US-Cents).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet bezahlt der Konzern 1,50 US-Dollar an Dividende. Beim derzeitigen Börsenkurs von 99,26 US-Dollar (Stand: 28. Mai 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,51 Prozent. NXP mit Sitz in Eindhoven, Niederlande, wurde im Jahr 2006 als Halbleitersparte der Royal Philips ausgegliedert. Das Unternehmen beschäftigt ca. 30.000 Mitarbeiter und ist der größte Halbleiterhersteller in Europa.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,02 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,09 Mrd. US-Dollar), wie am 27. April berichtet wurde. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 auf der aktuellen Kursbasis mit 22 Prozent im Minus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 27,7 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 28. Mai 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de