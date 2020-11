O'REILLY AUTOMOTIVE - Da sieht schon fast zu schön aus!

Es ist als Analyst immer wieder interessant und auch lehrreich alte Chartbesprechungen noch einmal zu öffnen und die Entwicklungen zu studieren. Bei der Aktie des Autoersatzteileanbieters O'Reilly Automotive stammt die letzte Analyse aus dem April 2020. Vergleichen Sie bitte die oberste der bereits damals eingezeichneten Fibonacci-Projektionen mit dem tatsächlichen Kursverlauf. Passend für eine Welle 3 weist der Haupanstieg fast exakt die 261,8 %-Projektion des ersten Aufschwungs auf. Seit Erreichen eines Hochs bei 487,95 USD korrigiert der Wert über mehrere Monate.

O'Reilly-Automotive-Aktie (Wochenchart)

Dieses Konsolidierungsmuster sehen Sie nun im Tageschart im Zoom. Das Muster hat klar korrektive Züge und führte den Wert im Oktober zurück an den EMA200, wo sich wieder Käufer fanden, die eine Erholung einleiteten. Kurzfristige Rücksetzer sollten eingeplant werden. Steigt die Aktie aber beispielsweise vom Zwischentief bei 442,09 USD aus dynamisch an und lässt den Widerstand bei 475,38 USD hinter sich, wäre ein neues Allzeithoch wohl nur noch Formsache. Ein ideales Projektionsziel läge in diesem Fall bei 508,75 USD, sollte sich die Aktie weiter so schön an Fibonacci-Marken halten.

Absicherungen bieten sich unter dem Oktobertief an. Reißt dieses, muss das nicht zwangsläufig größere Abgaben bedeuten. Doch die Korrektur seit Juli dürfte sich in diesem Fall zumindest zeitlich weiter ausdehnen.

Unter fundamentalen Aspekten dürfte O'Reilly Automotive in diesem Jahr ein glänzendes Geschäft aufweisen mit einem Gewinnanstieg von fast 30 % gegenüber 2019. 2021 rechnen Analysten dagegen mit einer Stagnation.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 10,15 11,53 11,74 Ergebnis je Aktie in USD 17,88 23,14 23,14 Gewinnwachstum 29,42 % 0,00 % KGV 25 20 20 KUV 3,3 2,9 2,8 PEG 0,7 - *e = erwartet

O'Reilly-Automotive-Aktie

