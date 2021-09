O'REILLY AUTOMOTIVE - Darauf kommt es nun an

Zuletzt analysierte ich die Aktie von O'Reilly Automotive Ende Mai. Nachdem zuvor eine ausgemachte Kaufzone nicht erreicht wurde, hielt sich der Titel sehr gut an die herausgearbeiteten Marken. Die Aktie des US-Autoersatzteilehändlers fiel in den Unterstützungsbereich zwischen 527,00 und 524,47 USD, verteidigte diesen und erreichte anschließend neue Hochs. In der Spitze markierte der Wert ein Hoch bei 621,73 USD.

Heute droht der Wert dagegen aus charttechnischer Sicht unter den EMA50 zu rutschen. Im Fokus stehen nun die Supports bei 579,00 und 568,72 USD. Kann diese Ausbruchszone gehalten werden, könnte der Titel die übergeordnete Rally wiederaufnehmen. Ein prozyklisches Signal wäre aber erst über dem kurzfristigen Abwärtstrend ausgelöst. Unter 568,62 USD drohen Abgaben in Richtung 524,47 USD, wo Antizykliker gerade auch mittelfristig auf ihre Kosten kommen könnten.

Aus fundamentaler Sicht dürfte die Gewinndynamik aller Voraussicht nach im kommenden Jahr wieder nachlassen. Analysten erwarten einen leichten Anstieg um gut 7 % auf 29,66 USD je Aktie.

Fazit: Selbst Antizykliker müssen bei der Aktie von O'Reilly Automotive derzeit nichts überstürzen. Solange keine Umkehrkerzen erkennbar sind, kann der Wert mittelfristig in RIchtung 524,47 USD abrutschen. Ein kurzfristiger Entscheid dürfte spätestens in der kommenden Woche fallen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 11,60 12,64 13,05 Ergebnis je Aktie in USD 23,53 27,61 29,66 Gewinnwachstum 17,34 % 7,42 % KGV 25 21 19 KUV 3,4 3,1 3,0 PEG 1,2 2,6 *e = erwartet

O'Reilly-Automotive-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)