O'REILLY AUTOMOTIVE - Das wird schwer!

Einige Aktien aus dem Sektor "Auto Parts", also Autoersatzteile, haben bereits deutlich korrigiert und die Chartbilder sich dementsprechend bereits merklich eingetrübt. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Analyse der Autozone-Aktie aus dem November 2019. Nach Erreichen des Ziels bei 1.256 USD hatten die Käufer nichts mehr nachzulegen. Inzwischen ist der Wert auch wieder unter den massiven Support bei 1.186,60 USD zurückgefallen.

Branchentechnisch muss mal also Vorsicht walten lassen, der reine Blick auf den Chart von O'Reilly Automotive enthält aber durchaus noch Optionen für die Käufer. Von der inneren Struktur her lässt sich die Abwärtsbewegugn der vergangenen Wochen eher korrektiv einordnen. Auch wurde das Break-away-Gap aus dem Oktober 2019 nicht geschlossen.

Auf der anderen Seite ist der kurzfristige Abwärtstrend pber die Hochs seit November noch intakt. Erst wenn dieser mit Kursen über 441,50 USD möglichst signifikant überschritten wird, wäre der Weg für einen Test des Allzeithochs bei 454,31 USD geebnet. Lässt die Aktie nach einer Verschnaufpause auch dieses Kursniveau hinter sich, wären im Anschluss, abgeleitet aus der großen mittelfristigen Dreiecksstruktur des Vorjahres, noch Kurse um 470 USD erreichbar.

Unterhalb von 425 USD würden die Chancen für ein solches Szenario aber schwinen. Zumindest ein Rücklauf in Richtung 402 USD, wo EMA200 und die Dreiecksoberkante eine Kreuzunterstützung bilden, sollte man in diesem Fall einplanen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 10,14 10,74 11,29 Ergebnis je Aktie in USD 17,92 19,95 22,20 KGV 24 22 20 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

