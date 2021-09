O'REILLY AUTOMOTIVE - Die Bullen liefern gut ab

Das war wirklich eine starke Vorstellung der Käufer! Nur einen Tag nach dem Abverkauf und dem erfolgreichen Test der Unterstützung bei 579 USD bildete die Aktie von O'Reilly Automotive einen Tag nach der Analyse eine Umkehrkerze aus und leitete eine Gegenbewegung ein. Dabei gelang in der Vorwoche der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend. In dieser Woche steigt der Wert gegen den Markttrend und klopft bereits am Allzeithoch an.

Damit wird die Aktie des US-Autoersatzteilehändlers zunehmend für Ausbruchstrader interessant. Ein Anstieg über das Hoch bei 621,73 USD würde ein mittelfristiges Kaufsignal auslösen, welches den Wert auf Sicht einiger Wochen in Richtung 676,30 USD befördern könnte. Etabliert sich die Aktie über 621,73 USD, könnten Rückläufe auf dieses dann neue Unterstützungslevel ebenfalls Einstiegschancen bieten.

Absicherungen für Ausbruchstrades bieten sich unter dem bisherigen Monatstief bei 573,93 USD an. Enger gefasst wäre das Wochentief bei 592,22 USD auch eine Möglichkeit. Spätestens unter 568,62 USD greift dagegen die Variante eines starken Rücksetzers in Richtung 524,47 USD.

Fazit: Die Bullen zeigten sich, als sie gebraucht wurden. Nun fehlt nur mehr ein kleiner Schritt und der charttechnische Ausbruch zur Oberseite wäre bei der Aktie von O'Reilly Automotive geglückt. Das mittelfristige Ziel lautet 676,30 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 11,60 12,64 13,05 Ergebnis je Aktie in USD 23,53 27,61 29,66 Gewinnwachstum 17,34 % 7,42 % KGV 26 22 21 KUV 3,7 3,4 3,3 PEG 1,3 2,8 *e = erwartet

O'Reilly-Automotive-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)