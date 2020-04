O'REILLY AUTOMOTIVE - Wie weit kann das noch gehen?

Infolge der Besprechung im Januar kannte die Aktie von O'Reilly Automotive nur mehr eine Richtung: gen Süden. Der erhoffte Ausbruch aus der potenziell bullischen Flagge konnte nicht bzw. nur intraday realisiert werden. Im Zuge des Sell-offs am Gesamtmarkt fiel auch dieser Wert deutlich zurück.

Heute zählt der Titel dagegen zu den Tagesgewinnern im Nasdaq 100. Auf Intraday-Basis überspringt die Aktie das Zwischenhoch bei 329,00 USD. Bleibt das auch per Tagesschluss so, wäre eine kurzfristige Umkehr im Chart aktiviert und die Erholung könnte sich in Richtung des Kreuzwiderstands bei 349,70 USD ausdehnen, wo ein wichtiges Zwischentief im Chart und der EMA50 warten. Sollte die Aktie von O'Reilly eine zweite Erholung abspulen, deren Länge die der ersten Aufwärtsstrecke im März entspricht, wäre das Ziel bei 361,08 USD anzusetzen. Etwas darüber liegt passenderweise auch die Unterkante eines Gaps im Chart. Diese Kurslücke wäre bei 370,99 USD geschlossen. Eine solche Erholung, wie sie im Chart eingezeichnet ist, wäre als technische Gegenreaktion im intakten mittelfristigen Abwärtstrend einzuordnen.

Das Zwischentief bei 283,59 USD dient nun als Stoppmarke für sämtliche Long-Ambitionen. Der übergeordnete Abwärtstrend wäre wiederum bestätigt, sollte die Aktie unter das Märztief fallen, was Kurse unter 251,51 USD bedeuten würde.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 10,15 10,68 11,23 Ergebnis je Aktie in USD 17,88 19,19 20,49 KGV 18 17 16 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

O'Reilly-Automotive-Aktie

