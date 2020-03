Oasis erhält SAS-SM-Zertifizierung für seinen eSIM Subscription Manager EOS

Mit seiner erfolgreichen Sicherheitsakkreditierung stärkt der EOS Subscription Manager das Vertrauen der Branche in die Sicherheit der dezentralen Bereitstellung von eSIMs.

Oasis freut sich, die Zertifizierung seines Subscription Manager EOS2 gemäß SAS-SM Security Accreditation Scheme der GSMA bekannt zu geben. Die Zertifizierung ist das Resultat einer umfassenden Prüfung, die durchgeführt wurde, um sicherzustellen, dass Oasis alle adäquaten Sicherheitsmaßnahmen zur Schutz der Interessen von MNOs und EOMs implementiert hat. Oasis EOS2 SM-DP (Subscription Management Data Preparation) und SM-SR (Subscription Management Secure Routing) werden in einem geschützten Rechenzentrum in Frankreich bereitgestellt, das sich durch ein Höchstmaß an Sicherheit und Interoperabilität auszeichnet.

Diese SAS-SM-Zertifizierung folgt auf die 2019 erteilte GSMA-Zertifizierung für Helios eUICC, eine umfassende Palette an eSIM-Betriebssystemen und -Produkten. Damit positioniert sich Oasis als Hauptakteur bei der Bereitstellung durchgängiger Lösungen für alle Interessengruppen des eSIM-Ökosystems.

Patrick Cao, Chief Operating Officer, erklärte: „Wir sind sehr stolz auf diese Sicherheitsakkreditierung von einem weltweit führenden Vertretungsorgan der Mobilfunkbranche. Die Akkreditierung unterstreicht unser Engagement, Sicherheitslösungen und -prozesse der Weltklasse im Zuge unseres operativen Geschäfts bereitzustellen. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir alle Sicherheitsmaßnahmen konsequent umgesetzt haben, um sensible Daten in der Fernverwaltung ihrer eSIM für M2M- und IoT-Anwendungen zu schützen.“

Über Oasis Smart SIM

Oasis Smart SIM bietet modernste Technologien und maßgeschneiderte Dienste im Bereich des eSIM-Einsatzes.

Unsere Mission ist die Integration unseres bewährten eUICC-Betriebssystems „HELIOS“ in alle angeschlossenen Geräte sowie die sichere Verwaltung der Aktivierung und Konnektivität in 4G-/5G-Netzen mit unserer innovativen Lösungsreihe „EOS“ für das Subskriptionsmanagement.

Unser Wertbeitrag umfasst ein komplettes Serviceangebot für eingebettete und umprogrammierbare SIM-Karten sowie Lösungen für die Aktivierung, Netzverbindung und das Subskriptionsmanagement. Oasis ist seit 2011 Mitglied der GSMA und führend auf dem Gebiet der sicheren eingebetteten Software. Im Dezember 2019 erhielt Oasis die Zertifizierung für Helios eUICC gemäß den M2M-Spezifikationen der GSMA.

