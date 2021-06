Oatly-Aktie vs. Beyond Meat-Aktie: Ein Kandidat landet bald (erneut?) im Depot!

Die Oatly-Aktie und die von Beyond Meat besitzen einen gemeinsamen Nenner: nämlich den der Alternativprodukte für Fleisch und tierische Erzeugnisse. Ein Markt, der grundsätzlich eine Menge Potenzial haben könnte. Selbst wenn lediglich ein Bruchteil der Umsätze auf Alternativprodukte entfällt.

Flexitarisch ist hier das Stichwort und Beyond Meat und die Oatly-Aktie könnten beide Potenzial und interessante Anknüpfungspunkte haben. Mit dem Produzenten für Fleischalternativen befindet sich eine Aktie bereits bei mir im Portfolio. Allerdings möchte ich meinen Anteil weiter aufstocken. Bleibt bloß die Frage: In welche dieser beiden Aktien soll ich jetzt investieren?

Oatly-Aktie vs. Beyond Meat: Der jetzt bessere Ansatz

Grundsätzlich bin ich überzeugt davon, dass zwischen der Oatly-Aktie und der von Beyond Meat die Ansätze ähnlich stark sein könnten. Der Fleischalternativen-Produzent nimmt über kurz oder lang den gesamten Fleischmarkt in Angriff. Was zunächst mit Burgern begann, ist schnell auf Würstchen, Hähnchen und andere Produkte erweitert worden. Das Sortiment könnte entsprechend konsequent größer werden. Und zu einem gigantischen alternativen Markt werden.

Oatly hingegen besitzt einen anderen Angriffspunkt. Mit Milch ist zunächst lediglich ein Produkt im Fokus des Unternehmens. Weitere Betätigungsfelder könnten womöglich andere Molkereiprodukte sein, was vielleicht etwas weniger Auswahl impliziert. Dafür ist der Ansatz jedoch alltäglicher. Milch benötigen viele Verbraucher jeden Tag. Und wenn es bloß für den Kaffee ist, den so mancher vielleicht mit einer Alternative konsumieren möchte. Oder aber für das Frühstück, beispielsweise mit Cornflakes.

Wir sehen daher: Zwischen der Oatly-Aktie und der von Beyond Meat gibt es Unterschiede, zweifellos. Allerdings bieten beide ihre individuellen Vorteile, was die Größe und das Konsumverhalten angehen könnte. Rein qualitativ könnte ich mich zwischen den beiden Unternehmen daher langfristig nicht entscheiden. Zumindest nicht, wenn ich an den Markt der Flexitarier glaube.

Was jetzt bei mir entscheidend ist

Fundamental sind beide Aktien ähnlich bewertet. Sowohl die Oatly-Aktie als auch Beyond Meat besitzen derzeit deutlich zweistellige Kurs-Umsatz-Verhältnisse. Allerdings eine interessante Ausgangslage: Die Umsätze stecken mit jeweils ca. 400 Mio. US-Dollar im vergangenen Geschäftsjahr 2020 noch in den Kinderschuhen. Vom Marktpotenzial her kratzen beide Akteure erst an der Oberfläche ihrer jeweiligen Märkte.

Für mich heißt das: Ich setze bei einer weiteren Investition jetzt auf die Oatly-Aktie. Einfach weil ich die von Beyond Meat bereits in meinem Portfolio führe. Ein solcher Ansatz ermöglicht mir einen etwas breiteren Basket, um von verschiedenen Möglichkeiten im Markt der Flexitarier zu profitieren. Deshalb entscheide ich mich wohl für Oatly. Wobei, wie gesagt, auch die Chance bei dem fleischlosen Burger- und Fleischproduzenten gigantisch sein könnte. Die Entscheidung fällt lediglich mit Blick auf mein Portfolio und die Aktie, die in dem Reigen noch fehlt.

Der Artikel Oatly-Aktie vs. Beyond Meat-Aktie: Ein Kandidat landet bald (erneut?) im Depot! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Beyond Meat