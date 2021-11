Oatly: Schlimmer geht nimmer? – Doch es geht! – Aktie geht noch einmal um fast 20 Prozent in die Knie

Wir haben in diesem Jahr viele erfolgreiche Börsengänge gesehen. Der von Oatly gehört allerdings nicht dazu. Dabei hatte das Debüt an der Nasdaq vielversprechend angefangen. Am 20. Mai dieses Jahres trat die Aktie des Hafermilchproduzenten mit einem Ausgabepreis am von 17 Dollar an der Wallstreet an. Der erste Kurs lag sogar deutlich höher und an den ersten Tagen auf dem Parkett konnte die Aktie sogar bis auf 29 Dollar klettern. Das war es dann aber auch mit der Herrlichkeit. Mit einem Verlust von fast 20 Prozent markiert die Aktie nach den Zahlen für das dritte Quartal einen neuen Tiefpunkt und fällt unter 10 Dollar.

Kurs Oatly seit Börsengang

Erwartungen verfehlt und Prognose gesenkt – kein guter Mix

Die heute vor Börsenstart präsentierten Zahlen lassen die Anleger weiter aus dem Papier fliehen. Wer auch eine Trendwende im Kurs spekuliert hatte, wurde bitter enttäuscht. Was den Nettoverlust angeht, so konnte Oatly noch die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Hafermilchproduzent kam in dritten Quartal auf ein Minus von 41,2 Millionen Dollar, was 7 Cent je Aktie entspricht. Die Experten hatten mit 10 Cent einen größeren Verlust auf der Rechnung. Im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres hatte Oatly ein Minus von 10,4 Millionen Dollar verzeichnet oder 2 Cent je Aktie. Diese positive Überraschung wurde allerdings vom Umsatz und der angepassten Umsatzprognose in den Schatten gestellt.

Erlöse verfehlen klar die Erwartungen

Während die Experten im Durchschnitt einen Umsatz von 185 ,6 Millionen Dollar auf ihren Zetteln hatten, lieferte Oatly 171,1 Millionen Dollar, nach 114,7 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Für das gesamte Geschäftsjahr hatten die Analysten mit einem Wert von 694,1 Millionen Dollar geplant. Allerdings sieht sich Oatly nach den Zahlen für das 3.Quartal nur noch in der Lage 635 Millionen Dollar zu erlösen.

Qualitätsprobleme dürften auch keine Freude auslösen

Zudem berichtete der schwedische Konzern, dass er ein Qualitätsproblem in einer seiner Produktionsstätten untersuche und wahrscheinlich Lagerbestände vernichten müsse. Dies dürfte zusätzlich auf die Umsätze drücken.

Finger weg!

Die gute gestartete Börsengeschichte von Oatly ist heute auf einem weiteren Tiefpunkt angekommen. Unserer Meinung nach ist es auch noch zu früh, um auf eine Erholung der Aktie zu spekulieren. Ein Blick in einen Supermarkt reicht, um festzustellen, dass der Markt für Hafermilchprodukte immer umkämpfter wird. Daher sollten Anleger die Aktie vorerst meiden.

Von Markus Weingran

Foto: Mats Wiklund/shutterstock.com