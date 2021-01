Obacht, Fielmann-Aktie! Auch du bekommst Konkurrenz an der Börse!

Die Fielmann-Aktie gilt als vieles: Sie ist beispielsweise eine spannende und zugleich defensive Chance, um vom Markt der Sehhilfen zu profitieren. Dadurch, dass immer mehr Bildschirmnutzungszeiten vorhanden sind, werden Augen konsequent schlechter. Gut, dass es dafür kompetente Optiker gibt.

Es gibt allerdings auch Schattenseiten, wie bei jeder Investition: Dadurch, dass der Erfolg von Fielmann weiterhin stark abhängig vom Filialgeschäft ist, bedeutet COVID-19 natürlich eine herausfordernde Zeit. Das sollte Foolishen Investoren inzwischen bewusst sein.

Der Markt, in dem die Fielmann-Aktie agiert, ist natürlich zugleich nicht konkurrenzlos. Jetzt könnte dem MDAX-Unternehmen jedenfalls neue Konkurrenz, auch an der Börse, drohen. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren wissen sollten.

Fielmann-Aktie: Konkurrenz an der Börse!

Wie jetzt unter anderem die US-amerikanische Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, scheint es bald einen zweiten börsennotierten deutschen Optiker zu geben. Demnach plant das in Berlin ansässige Unternehmen Mister Spex wohl seinen Börsengang. Bloomberg verweist dabei auf Insider, die offenkundig mit der Angelegenheit vertraut sind.

Demnach habe Mister Spex sogar schon Banken ausgewählt, die den Börsengang begleiten werden. Die US-amerikanischen Investmentbanken Berenberg und Jefferies werden demnach das IPO in die Wege leiten. Das klingt grundsätzlich nach sehr konkreten Plänen, die wir hier verfolgen können. Der Börsengang soll demnach sogar in diesem Jahr erfolgen. Das könnte der Fielmann-Aktie schon baldige Konkurrenz bringen … wie gesagt: an der Börse.

Man befinde sich in einer frühen Phase und die Details werden möglicherweise zukünftig noch abweichen. Vielleicht wird es sogar einen Börsengang noch in der ersten Jahreshälfte geben. Allerdings haben sowohl Mister Spex, als auch die mit dem Börsengang potenziell beauftragten Geldhäuser es verneint, diesen Schritt zu kommentieren. Etwas Spannung bleibt daher noch erhalten.

Mehr als Börsenkonkurrenz …

Welche Bewertung Mister Spex anstrebt, das wird ebenfalls die Zeit zeigen. Allerdings können wir eines festhalten: Die Konkurrenz von Mister Spex und der Fielmann-Aktie findet gewiss nicht bloß an der Börse statt. Das deutsche Unternehmen gilt schließlich als sehr digitalaffiner Anbieter, der Brillen in der Regel online verkauft.

Das könnte die Zukunft des Marktes besonders prägen. Und keine Frage: Auch Fielmann setzt künftig mehr auf digitale Lösungen. Der neue CEO Marc Fielmann (der übrigens fast drei Jahre im Amt ist!) will diese Transformation weiter in die Wege leiten.

Fielmann und Mister Spex könnten daher bald zwei starke, börsennotierte Unternehmen sein, die auf die Digitalisierung der Optikerbranche setzen. Wobei Fielmann eben auch über ein starkes klassisches Filialnetz verfügt. Das könnte für Foolishe Investoren die Auswahl, welche Aktie aussichtsreicher ist, womöglich erschweren.

Megatrend Optikermarkt

Für Foolishe Investoren ist der Börsengang von Mister Spex womöglich eine Chance. Wie gesagt: Der Optikermarkt gilt als defensiv und moderat wachsend. Mister Spex und Fielmann dürften zwei künftig starke Akteure innerhalb dieses Segments sein. Das heißt für uns: Wir haben mehr Auswahl, was unsere Chancen angeht.

Die Digitalisierung der Branche könnte eine Chance sein. Wobei der Börsengang für die Fielmann-Aktie eines heißt: Mehr Konkurrenz an der Börse.

The post Obacht, Fielmann-Aktie! Auch du bekommst Konkurrenz an der Börse! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Fielmann. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Julia Roegner