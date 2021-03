Obacht, Fool! Hier entsteht gerade eine Top-Wachstumsaktie … noch für den März!

Na, auf der Suche nach einer Top-Wachstumsaktie, in die du möglicherweise noch im Monat März investieren kannst? Da wir uns weiterhin in einer latenten Korrektur befinden, existieren viele Möglichkeiten, die jetzt wieder deutlich preiswerter sind, allerdings langfristig orientiert eine Menge Potenzial besitzen.

Ich möchte heute allerdings eine Top-Wachstumsaktie hervorheben, die jetzt womöglich das gesamte Paket besitzt: einen starken Megatrend, jede Menge Potenzial und auch eine vergleichsweise günstige Bewertung. Womöglich gerade jetzt, denn die Anteilsscheine sind zurzeit ein weiteres Mal im Korrekturmodus.

Welcher Name sich hinter dieser Top-Wachstumsaktie verbirgt? So viel vorab: Es ist die von Teladoc Health. Aber warum ausgerechnet diese Anteilsscheine jetzt besonders interessant sind, das erfährst du, wenn du weiterliest.

Teladoc Health: Günstige Top-Wachstumsaktie!

Gehen wir vielleicht an dieser Stelle zunächst ziemlich unFoolish auf den aktuellen Preis dieser Top-Wachstumsaktie ein. Derzeit notieren die Anteilsscheine von Teladoc Health auf einem Aktienkurs von 154,26 Euro (17.03.2020, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen). Alleine am Mittwoch dieser Woche korrigieren die Anteilsscheine um weitere ca. 6 %. Zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Zeilen verfasse.

Das Bild des Charts ist dabei seit der Tech-Korrektur eines, das fast konsequent abwärts geht. Unsere heutige Top-Wachstumsaktie hat in der Spitze von einem Aktienkurs von ca. 247,00 Euro Mitte Februar bis auf das derzeitige Niveau eingebüßt. Das entspricht einem Minus von fast 40 %. Oder einem Discount, wenn man es als Foolisher Investor optimistisch sehen möchte.

Gab es dabei jüngste Entwicklungen, die dazu beigetragen haben? Möglicherweise. Mit der Hoffnung auf baldige Impferfolge könnte COVID-19 vielleicht in den nächsten Monaten immer weiter abflachen. Das Wachstum ist jedoch im vierten Quartal mit einem Umsatzanstieg von 145 % im Jahresvergleich auf 383,3 Mio. US-Dollar weiterhin stark geblieben. Wesentlich etwas verändert hat sich an der Investitionsthese daher eigentlich nicht.

Darum jetzt besonders aussichtsreich!

Der Grund, warum die Aktie von Teladoc Health jetzt eine Top-Wachstumsaktie noch im März ist, hängt entsprechend mit dem Discount und den langfristigen Chancen zusammen. Vielleicht noch ein Wort zur Bewertung: Derzeit kommt das US-Unternehmen auf einen Börsenwert von 28,1 Mrd. US-Dollar. Gemessen an den letzten Quartalsumsätzen läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei ca. 18,3. Das ist für mich nicht zu viel für eine Wachstumsaktie, die so vehement zulegen kann.

Foolishe Investoren müssen natürlich an die Telemedizin und digitale Gesundheitsdienstleistungen glauben, um hier wirklich eine Top-Wachstumsaktie erkennen zu können. Ich bin jedoch überzeugt, dass auch dieses Segment weiterhin digitalisiert wird. Das spricht, auch aufgrund des gigantischen Marktpotenzials im analogen Bereich, für jede Menge Potenzial, das noch erobert werden kann.

Die Aktie von Teladoc Health ist daher ein spannender, trendstarker und jetzt wieder preiswerter Kandidat, der jetzt deutlich attraktiver ist. Und für mich gerade eben zu einer Top-Wachstumsaktie für den Monat März geworden ist.

