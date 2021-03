Obacht, Fool! Wandelt diese Aktie jetzt auf den Erfolgsspuren von Mercadolibre?

Eine Aktie, die auf den Erfolgsspuren von Mercadolibre wandelt? Das klingt natürlich nach einem attraktiven Mix. Alleine der Blick zurück seit dem Börsengang zeigt schließlich, dass sich die Anteilsscheine inzwischen mehr als ver-100-facht haben. Wobei das Wachstum gerade erst anfängt. Die Quartalszahlen haben das ein weiteres Mal gezeigt.

Die Aktie, die jetzt jedoch in besonderer Weise auf den Erfolgsspuren von Mercadolibre wandeln könnte, ist die von Sea Limited. Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, was Foolishe Investoren dazu wissen müssen. Sowie, welcher Schritt jetzt besonders relevant ist.

Sea Limited: Auf den Spuren von Mercadolibre?

Grundsätzlich gilt: Das Wachstum von Mercadolibre können wir rein qualitativ und quantitativ auch im Zahlenwerk von Sea Limited vorfinden. So steigerte der südostasiatische Konzern den eigenen Umsatz im vierten Quartal um 101,6 % auf 1,6 Mrd. US-Dollar. Mit einem Gesamtumsatz von 4,4 Mrd. US-Dollar im Gesamtjahr 2020 ist die operative Ausgangslage sogar inzwischen größer.

Allerdings: Die Megatrends hinter der Aktie von Sea Limited stimmen genauso wie bei Mercadolibre. So setzt der Konzern mit Shopee auf den E-Commerce. Garena ist hingegen im Gaming-Segment vertreten und hat einige Kassenschlager auf den Markt gebracht. Zahlen und eine trendstarke Investitionsthese sind daher definitiv vorhanden.

Der Grund, weshalb die Aktie von Sea Limited jetzt jedoch auf den Spuren von Mercadolibre wandelt, hängt mit einem dritten Megatrend zusammen: Unter Sea Money existiert ein dritter wachstumsstarker Geschäftsbereich. Gerade jetzt wird dieses Segment besonders interessant. Das Management von Sea Limited hat nämlich verkündet, dass man Composite Capital Management zu 100 % übernommen hat. Damit könnten die Nutzerbasis und das Volumen bei Sea Money noch einmal deutlich gesteigert werden.

Drei starke Megatrends!

Die Aktie von Sea Limited könnte daher zukünftig drei trendstarke Megatrends besitzen, die allesamt noch eine Menge Wachstumspotenzial haben. Wobei das Money-Segment noch der kleinste Wachstumstreiber ist. Positiv formuliert heißt das jedoch: Hier kann langfristig noch eine ganze Menge Potenzial lauern, das es im gigantischen südostasiatischen Markt zu holen gibt.

Mit einer Marktkapitalisierung von 132 Mrd. US-Dollar ist Sea Limited zwar kein Leichtgewicht. Sowie inzwischen sogar höher bewertet als die Aktie von Mercadolibre. Trotzdem: Gerade mit dem Money-Segment könnte das Wachstum noch auf ein neues Level gehoben werden. Das ist, was Foolishe Investoren jetzt womöglich entdecken können. Und worauf man unternehmensorientiert und mit einer langfristig orientierten Perspektive setzen kann. Wobei auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf Basis des vierten Quartals mit einem Wert von 20,6 alles andere als gering ist. Eine trendstarke Investitionsthese kann man hier jedoch durchaus vorfinden.

