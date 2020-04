Obama spricht sich für Biden als Präsidentschaftskandidaten aus

Washington (Reuters) - Bei den US-Demokraten hat sich der frühere Präsident Barack Obama für eine Präsidentschaftskandidatur seines ehemaligen Vize Joe Biden ausgesprochen.

Dieser habe alle Qualitäten, die ein Staatsoberhaupt jetzt haben müsse, sagte Obama am Dienstag in einer Videobotschaft. Am Montag hatte sich Bidens letzter Rivale, Senator Bernie Sanders, hinter den 77-Jährigen gestellt. Sanders war kurz zuvor aus dem Rennen ausgestiegen und hatte den Vorwahlkampf der Demokraten damit faktisch beendet. Obama hatte während der Vorwahl keine Position bezogen. Der formelle Nominierungsparteitag der Demokraten findet im August statt. Bei den Republikanern gilt Amtsinhaber Donald Trump für die Wahl Anfang November als Kandidat gesetzt.