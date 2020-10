Obama - Trump hilft niemandem, außer sich selbst

Philadelphia (Reuters) - Im Endspurt im US-Wahlkampf hat der frühere US-Präsident Barack Obama seinen Nachfolger Donald Trump bei einer Wahlveranstaltung der Demokraten offen angegriffen.

"Er hat kein Interesse daran gezeigt, die Arbeit zu erledigen oder jemand anderem als sich selbst zu helfen", sagte Obama auf der Drive-In-Kundgebung in Philadelphia am Mittwoch. Er verurteilte wiederholt Trumps Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. "Donald Trump wird uns nicht plötzlich alle beschützen", sagte er. "Er kann nicht einmal die grundlegenden Schritte unternehmen, um sich selbst zu schützen."

Obama unterstütze mit seinem Wahlkampfauftritt seinen früheren Vizepräsidenten und Trumps Herausforderer Joe Biden, der sich derzeit zu Hause in Delaware auf seine letzte Debatte mit Trump in Nashville, Tennesse, am Donnerstag (Ortszeit) vorbereitet. Rund 42 Millionen Amerikaner haben bereits ihre Stimme abgegeben. Die Zahl entspricht der Universität Florida zufolge, die die Erhebung durchführt, etwa 30 Prozent aller in 2016 abgegebenen Stimmen. Die hohen Zahlen liegen vor allem darin begründet, dass viele Bürger angesichts der hohen Corona-Zahlen in den USA eine Ansteckung am Wahltag im Wahllokal verhindern wollen. Wahltag ist der 3. November.