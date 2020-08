Obama warnt Wähler: Lasst Euch nicht Eure Demokratie wegnehmen

MILWAUKEE/PHILADELPHIA (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinen Nachfolger Donald Trump als Gefahr für die Demokratie dargestellt. Bei seiner Rede zum Parteitag der US-Demokraten warnte Obama die Wähler am Mittwochabend (Ortszeit), dass Trumps Regierung ihnen die Ausübung des Wahlrechts erschweren könnte. "So gewinnen sie", sagte Obama in Philadelphia. "So verkümmert eine Demokratie, bis es gar keine Demokratie mehr ist. Wir können das nicht zulassen. Lasst nicht zu, dass sie Euch Eure Macht wegnehmen. Lasst nicht zu, dass sie Euch Eure Demokratie wegnehmen."

Obama warf Trump in seiner Rede Versagen vor. Seine Rede war ein ungewöhnlich scharfer Angriff eines ehemaligen Präsidenten auf den Amtsinhaber. Obama sagte, es handele sich nicht um normale Zeiten, deshalb wolle er so deutlich wie möglich darüber sprechen, was bei der Wahl am 3. November auf dem Spiel stehe./lkl/DP/mis