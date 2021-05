Oberstes Gericht in Polen wegen Bombendrohung evakuiert

Warschau (Reuters) - In Polen ist das Oberste Gericht nach einer Bombendrohung evakuiert worden.

Per E-Mail sei eine Drohung eingegangen, dass ein Sprengstoff im Gerichtsgebäude platziert worden sei, teilte das Gericht am Dienstag auf Twitter mit. Daraufhin habe der erste Präsident des Obersten Gerichts die Evakuierung angeordnet. Das Oberste Gericht ist in Polen die höchste Instanz in Zivil- und Strafsachen.

Für Dienstag wird ein wichtiges Urteil im langjährigen Streit über Schweizer-Franken-Kredite in Polen erwarten. In dem Streit geht es um viel Geld. Den Banken drohen Schäden in Höhe von zum Teil Hunderten Millionen Euro, sollten die Gerichte zu dem Schluss kommen, dass sie das gesamte Wechselkursrisiko tragen müssen.