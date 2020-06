Obi beschert Tengelmann kräftiges Wachstum

MÜLHEIM/RUHR (dpa-AFX) - Das florierende Geschäft der Baumarktkette Obi hat der Unternehmensgruppe Tengelmann 2019 ein kräftiges Wachstum beschert. Insgesamt steigerte das Familienunternehmen, zu dem neben Obi auch der Textildiscounter Kik und zahlreiche weitere Beteiligungen gehören, seinen Umsatz um 4,1 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro, wie es am Mittwoch mitteilte. Zum Gewinn macht das Unternehmen traditionell keine exakten Angaben.

Einer der wichtigsten Wachstumsträger im Geschäftsimperium der Milliardärsfamilie Haub war die Baumarktkette Obi, die ihre Umsätze um 6,5 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro steigerte, obwohl die Zahl der Märkte mit europaweit 668 unverändert blieb. Obi habe erneut ein deutlich positives Ergebnis erzielt, berichtete der Konzern.

Die Umsätze des Textil-Discounters Kik wuchsen dagegen nur leicht auf 2,1 Milliarden Euro. Dabei stieg die Zahl der Läden um 185 auf 3881. "Im Heimatmarkt war die Umsatzentwicklung ein Spiegelbild der Entwicklungen am Gesamtmarkt, der von der Zunahme des Online-Handels sowie niedrigerer Frequenzen in den Innenstädten geprägt war", berichtete das Unternehmen. Doch habe Kik in dem für die gesamte Textilbranche schwierigen Jahr ein deutlich positives Ergebnis erzielt.

Im laufenden Jahr dürfte auch bei Tengelmann die Corona-Krise deutlich sichtbare Spuren in der Bilanz hinterlassen. Die meisten Verkaufsstätten mussten während der Monate März und April und bis in den Mai hinein schließen. Zwar sei die Umsatzentwicklung nach der Wiedereröffnung erfreulich gewesen. Dennoch bleibe abzuwarten, wie nachhaltig diese Entwicklung sei und wie sich der wirtschaftliche Abschwung auf das Konsumverhalten auswirken werde, betonte das Unternehmen./rea/DP/nas