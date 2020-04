OCADO - Goldene Zeiten für den Online-Supermarkt?

Ocado Group PLC - WKN: A1C2GZ - ISIN: GB00B3MBS747 - Kurs: 13,895 £ (Chi-X)

Das Geschäft vieler Online-Supermärkte und -Essenslieferservices brummt in den Wochen des "Lockdowns". Davon profitiert auch die Aktie des britischen Online-Supermarktes Ocado, die kurzzeitig sogar aus der einjährigen Seitwärtsrange heraussprang. Nach deutlichen Gewinnmitnahmen nach dem Rallyschub stabilisierte sich das Papier wieder inmitten der Seitwärtsrange oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200, von wo aus das Papier jetzt wieder an die Rangeoberkante bei 13,95 - 14,39 GBP klettert. Die Käufer könnten in Kürze ein neues Signal versuchen.

Chartbild weiterhin aussichtsreich

Kommt es zu einem erneuten Ausbruch per Tagesschlusskurs über 14,40 GBP, sollte das Jahreshoch bei 15,57 schnell erreicht und letztlich auch überwunden werden. Bei 19 - 20 GBP liegt dann eine Pullbacklinie als erstes Ziel. Wird diese nachhaltig überwunden, wäre eine Rallybeschleunigung in Richtung 30 GBP denkbar.

Die gleitenden Durchschnittslinien sowie die 11,45 GBP-Marke bieten jetzt Unterstützung für weitere Kursrücksetzer. Unterhalb von 11,35 GBP könnte die Unterkante der einjährigen Seitwärtsrange bei rund 10 GBP nochmals getestet werden. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter 9,90 GBP würde Verkaufssignale für Abgaben bis 7,40 - 7,50 oder 6,20 GBP liefern.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)