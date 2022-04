Occidental Petroleum: Nicht nur Warren Buffett kauft!

Warren Buffett kauft eine Menge Aktien an Occidental Petroleum: Das ist inzwischen hinlänglich bekannt. Schließlich hat das Orakel von Omaha inzwischen ca. jede siebte Aktie des Ölunternehmens gekauft. Über Optionen kann der Starinvestor sich noch weitere Anteilsscheine zu günstigen Konditionen sichern.

Bemerkenswert ist jedoch, dass bei Occidental Petroleum offenbar nicht nur Warren Buffett kauft. Nein, sondern auch ein Top-Insider kauft jetzt eine Menge Aktien des Unternehmens. Blicken wir auf die Details.

Occidental Petroleum: Neben Warren Buffett kauft CEO

Wie jetzt bekannt geworden ist, hat nicht nur Warren Buffett bei Occidental Petroleum seine Chance genutzt. Nein, sondern auch die CEO der Ölgesellschaft hat in den vergangenen Tagen zugekauft. Wobei sich der Kaufzeitpunkt auf den 28. März dieses Jahres beläuft, an dem die Funktionärin einige Aktien kaufte.

Wie Nasdaq.com auflistet, kaufte Vicki Hollub an diesem Tag 14.191 Aktien von Occidental Petroleum. Zu einem Aktienkurs von 56,24 US-Dollar entspräche das wiederum einem Volumen von 798.000 US-Dollar, was zwar nicht wenig ist. Allerdings auch nicht der ganz große Wurf, den Investoren jetzt vielleicht zunächst vermuten. Trotzdem erhöhte die Funktionärin damit weiterhin ihren Einsatz, so wie zuletzt eben auch Warren Buffett.

Vicki Hollub besitzt damit insgesamt 467.282 Anteilsscheine an Occidental Petroleum, die bei einem Aktienkurs von nunmehr 56,74 US-Dollar einem Aktienvermögen in Höhe von 26,5 Mio. US-Dollar entsprechen. Das dürfte schon eher zeigen, dass die CEO besonders stark in ihr eigenes Unternehmen investiert ist.

Das Interesse an Occidental Petroleum scheint daher sehr groß zu sein. Aber auch Warren Buffett wird durchaus noch weiteres Interesse an der Ölaktie nachgesagt. Schließlich hält der Starinvestor per Optionen noch die Möglichkeit, sein Engagement weiter auszubauen.

Gutes Zeichen das Kaufinteresse!

Insgesamt sind die Investitionen von Warren Buffett und CEO Vicki Hollub starke Indikatoren. Das Interesse ist jedenfalls hoch an der Ölaktie. Aber vermutlich auch, weil das Orakel von Omaha zuletzt so besonders stark investierte.

Vielleicht schüren diese Käufe auch insgesamt die Spekulation, dass Warren Buffett das Ölunternehmen in Gänze übernimmt. Aber ob diese Spekulation aufgeht, das ist gewiss eine andere Frage. Für den Moment sehen wir lediglich, dass das Orakel von Omaha ein sehr starkes Interesse an dieser Ölgesellschaft hat. Ob man sein Engagement hier ebenfalls ausbauen oder erstmals investieren soll, das sind andere Fragen.

