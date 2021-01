Octapharma kündigte heute ein Satellitensymposium und eine Posterpräsentation im Rahmen des 14. Jahreskongresses der European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD) an, der vom 3. bis 5. Februar 2021 virtuell stattfinden wird.

Das Satellitensymposium „A family journey with Nuwiq®: Early treatment decisions for long-term health“ wird von Dr. Robert F. Sidonio Jr. (Hemophilia of Georgia Center for Bleeding and Clotting Disorders, Children's Healthcare of Atlanta, Emory University, Atlanta, USA) geleitet und verfolgt den Behandlungsweg einer Familie mit zwei Söhnen, bei denen schwere Hämophilie A diagnostiziert wurde. Die Referenten werden wichtige Behandlungsentscheidungen und Überlegungen für die langfristige Gesundheit ansprechen, einschließlich der Prävention und Behandlung von Blutungen, des Inhibitorrisikos, der Inhibitoreradikation sowie der Knochen- und Gelenkgesundheit im Kontext der sich entwickelnden Hämophilie-A-Therapielandschaft. Das Symposium wird am 4. Februar 2021 um 18.00 Uhr MEZ über die EAHAD-Online-Plattform verfügbar sein.

In einer Postersitzung wird Dr. Sylvia Horneff (Institut für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin, Universitätsklinikum Bonn, Bonn, Deutschland) die Erfahrungen eines einzelnen Zentrums mit der Blutstillung bei 46 Patienten mit erworbener Hämophilie A, einer seltenen Autoimmunerkrankung, vorstellen, darunter neun Patienten, die mit Octanate® behandelt wurden:

Poster ABS193 Safety and efficacy of high-dose, plasma-derived FVIII in patients with acquired haemophilia A (Di Prinzio G et al.)

Larisa Belyanskaya, Head of IBU Haematology bei Octapharma, erklärte: „Wir sind stolz darauf, reale Erfahrungen über die positive Wirkung von Nuwiq® bei Kindern mit Hämophilie A weitergeben zu können. Gemeinsam mit den Daten aus klinischen Studien unseres gesamten Portfolios helfen solche Erfahrungen, fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen, die mit dem Aufkommen neuer Therapien immer komplexer werden.“

Olaf Walter, Mitglied des Boards bei Octapharma, ergänzte: „Oberstes Ziel von Octapharma ist es, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, und dieses Ziel mit unserer Arbeit zu erreichen, erfüllt uns mit Stolz. Unsere Beiträge zum EAHAD-Kongress unterstreichen unser Engagement, Menschen mit Hämophilie A ein langes, aktives und gesundes Leben zu ermöglichen.“

Über Octapharma

Octapharma, mit Sitz in Lachen (Schweiz), ist einer der weltweit größten Hersteller von Humanproteinen, die aus menschlichem Plasma und menschlichen Zelllinien entwickelt und produziert werden. Octapharma beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter, um die Behandlung von Patienten in 118 Ländern mit Produkten aus drei therapeutischen Bereichen zu unterstützen: Hämatologie, Immuntherapie und Intensivpflege.

Octapharma verfügt über sieben Forschungs- und Entwicklungsstandorte sowie sechs hochmoderne Produktionsstätten in Österreich, Frankreich, Deutschland, Mexiko und Schweden mit einer Gesamtkapazität von etwa 8 Millionen Litern Plasma pro Jahr. Darüber hinaus betreibt Octapharma mehr als 140 Plasmaspendezentren in Europa und den USA.

Über Nuwiq®

Nuwiq® (Simoctocog alfa) ist ein rekombinantes Faktor-VIII-Protein (rFVIII) der 4. Generation, das in einer menschlichen Zelllinie ohne chemische Modifikation oder Fusion mit einem anderen Protein hergestellt wird.1 Es wird ohne Zusatzstoffe menschlichen oder tierischen Ursprungs und antigenische nicht-humane Proteinepitope kultiviert und weist eine hohe Affinität zum Von-Willebrand-Faktor auf.1 Die Behandlung mit Nuwiq® wurde in sieben abgeschlossenen klinischen Studien mit 201 zuvor behandelten Patienten (PTPs, 190 Personen) mit schwerer Hämophilie A, darunter 59 Kinder, untersucht.1 Nuwiq® ist in Darreichungsformen mit 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE, 2500 IE, 3000 IE und 4000 IE erhältlich.2 Nuwiq® ist für die Behandlung und Prophylaxe von Blutungen bei Patienten mit Hämophilie A (angeborener Faktor-VIII-Mangel) in allen Altersgruppen zugelassen.2



Lissitchkov T et al. Ther Adv Hematol 2019; doi: 10.1177/2040620719858471.



Nuwiq® Summary of Product Characteristics.



Über Octanate®

Octanate® ist ein humanes, aus Plasma gewonnenes, hochgereinigtes, gefriergetrocknetes, doppelt virusinaktiviertes Gerinnungsfaktor-VIII-(FVIII)-Konzentrat zur intravenösen Verabreichung.1,2 Der in Octanate® enthaltene Gerinnungsfaktor FVIII ist an seinen natürlichen Stabilisator, den von Willebrand-Faktor (VWF), in einem VWF/FVIII-Verhältnis von etwa 0,4 gebunden.1 Daher sind bei der Herstellung keine zusätzlichen Stabilisatoren erforderlich. Octanate® ist in Verpackungsgrößen mit 250 IE, 500 IE und 1000 IE erhältlich.1 Octanate® erhielt erstmalig vor über 20 Jahren eine Zulassung und ist heute in mehr als 85 Ländern zur Behandlung und Prophylaxe von Blutungen bei Patienten mit Hämophilie A (angeborener Faktor-VIII-Mangel) aller Altersgruppen zugelassen.1 Dieses Präparat ist nicht für die von-Willebrand-Krankheit indiziert. Octanate® ist in über 40 Ländern auch für die Immuntoleranzinduktion (ITI) indiziert.1



Klukowska A et al. Haemophilia 2018; 24:221-8.



octanate® Summary of Product Characteristics.



