OCTO Telematics stellt OCTO IoT4Insurance auf Salesforce AppExchange bereit, dem weltweit führenden Cloud-Marktplatz für Unternehmen

OCTO gab heute den Launch von OCTO IoT4Insurance auf Salesforce AppExchange bekannt. Damit wird es den Kunden ermöglicht, das individuelle Fahrverhalten von Versicherungsnehmern zu beurteilen und somit Möglichkeiten für Interaktion und Cross-Selling zu nutzen. Marketing- und Vertriebsteams von Versicherungen können Kampagnen erstellen, indem sie die Zielperson aus ihrem Portfolio auswählen, um ihr auf Basis des OCTO-Scorings ein personalisiertes Angebot zu unterbreiten.

Aufbauend auf der Salesforce-Plattform, ist OCTO IoT4Insurance derzeit auf AppExchange verfügbar unter OCTO IoT4Insurance

OCTO IoT4Insurance

Octo IoT4Insurance revolutioniert die Versicherungsprozesse durch Auswahl und Qualifizierung von Leads und steigert so die Qualität und Rentabilität des Kfz-Geschäftes. Dank der OCTO IoT4Insurance App und der Salesforce-Plattform haben Versicherer jetzt eine einzigartige und klare 360-Grad-Sicht auf den Versicherungsnehmer.

OCTO verfolgt das Ziel, den vom Kunden empfundenen Wert zu erhöhen und die Lead-Generierung sowie sich zunehmend bietende, neue Möglichkeiten zu fördern.

Nicola Veratelli, CEO der OCTO Group, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Salesforce. Damit möchten wir im Bereich der Prozessverbesserung unser Ziel erreichen, unseren Versicherungspartnern eine effizientere Vorgehensweise und die Erzielung besserer finanzieller Ergebnisse zu ermöglichen. Wir werden unsere innovative Arbeit im Versicherungssektor fortsetzen und effektive und wertvolle Lösungen für unsere Partner bereitstellen.“

„OCTO IoT4Insurance ist ein willkommener Neuzugang auf AppExchange, da das Unternehmen die digitale Transformation für Kunden vorantreibt und dabei die Kunden von Versicherungsunternehmen klar im Blick hat“, sagt Woodson Martin, GM von Salesforce AppExchange. „AppExchange entwickelt sich ständig weiter, damit unsere Partner die Möglichkeit haben, innovative Lösungen zur Förderung des Kundenerfolgs zu entwickeln.“

Über Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange, der weltweit führende Cloud-Marktplatz für Unternehmen, bietet Unternehmen völlig neue Wege für Vertrieb, Service, Marketing und Kundenbindung. Mit mehr als 6.000 Lösungen, 8 Millionen Kundeninstallationen und 90.000 Peer-Reviews ist es die umfassendste Quelle für Technologien im Bereich Cloud, Mobile, Social, IoT, Analytik und künstliche Intelligenz für Unternehmen.

Salesforce, AppExchange und weitere sind Marken von salesforce.com, Inc.

Über OCTO

OCTO wurde 2002 gegründet und ist ein führender Anbieter von Telematikdiensten sowie fortschrittlicher Datenanalyse für den Versicherungssektor und zunehmend eines der führenden Unternehmen, das Lösungen für Flottentelematik und intelligente Mobilität anbietet. Mit den bereits etablierten einzigartigen Angeboten von OCTO in den Bereichen Insurtech und Smart Mobility expandiert OCTO weiter in neue Sektoren und internationale Märkte. Angesichts einer zunehmend vernetzten Welt erzeugen die erweiterten Analysefunktionen von OCTO und die IoT Big Data umsetzbare Analysen, die eine neue Ära der intelligenten Telematik einläuten. Aktuell zählt das Unternehmen mehr als 6 Millionen angeschlossene Benutzer und die größte Datenbank für Fahrzeug-Telematik-Daten weltweit, in der über 450 Milliarden Kilometer (280 Milliarden Meilen) Fahrdaten gesammelt und 480.000 Schadensfälle sowie Versicherungsfälle analysiert werden. Außerdem verwaltet OCTO über 400.000 Fahrzeugvermietungen pro Monat.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

