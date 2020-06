Oddo BHF belässt Lufthansa auf 'Reduce' - Ziel 9,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Lufthansa auf "Reduce" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Hauptversammlung der Fluggesellschaft zu geplanten Staatshilfen besitze zwei Szenarien, schrieb Analyst Yan Derocles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am günstigsten wäre die Annahme des Plans durch die Aktionäre. Die Lufthansa würde damit Zeit gewinnen für eine Restrukturierung und eine Erholung der Branche. Eine Zurückweisung sei zwar unwahrscheinlich, aber sollten Medienberichte über das Alternativszenario einer dann geplanten Kapitalerhöhung zutreffen, würde dies einen Kurseinbruch verhindern./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 08:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / 08:37 / MESZ

