Oddo BHF hebt Ziel für Dialog Semiconductor auf 52 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach optimistischeren Aussagen zum Geschäftsverlauf von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Mittelwert der für das zweite Quartal in Aussicht gestellten Umsatzspanne liege um elf Prozent über der Konsensprognose, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Chip-Hersteller habe von einer hohen Nachfrage nach mobilen Endgeräten wie Tablets profitiert./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 08:57 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2020 / 08:57 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.