Oddo BHF hebt Ziel für Roche auf 390 Franken - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Roche von 375 auf 390 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Europas Pharmaindustrie habe sich rasch auf die kommerziellen und klinischen Herausforderungen in Zeiten der Corona-Krise eingestellt, hieß es in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aktien von Roche und Sanofi seien nach wie vor die "Top Picks" im Sektor./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2020 / 07:57 / MESZ

