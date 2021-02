Oddo BHF hebt Ziel für VW-Vorzüge auf 200 Euro - 'Outperform'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Zahlen von 170 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Michael Foundoukidis passte seine Schätzungen für die deutschen Autobauer an deutlich besser als erwartet ausgefallene Eckdaten für 2020 an. VW bleibt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie sein bevorzugter Wert vor Daimler und BMW. Nach dem für die Aktie schwierigen Vorjahr spreche nun einiges für eine positive Kursentwicklung. So wollten die Wolfsburger mithilfe deutlich anziehender Elektroauto-Verkäufe, welche ihre Führungsposition in diesem Bereich gegenüber der heimischen Konkurrenz zementieren sollten, 2021 die Grenzwerte für den Kohlendioxid-Ausstoß ihrer Fahrzeuge einhalten, die sie 2020 noch knapp verfehlt hätten. Zudem würden die Fortschritte bei den Kosten und der Barmittelgenerierung immer noch unterschätzt./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 17:29 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 07:12 / MEZ

