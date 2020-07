Oddo BHF senkt Norma Group auf 'Reduce' - Ziel hoch auf 19 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Norma Group vor Quartalszahlen von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 18 auf 19 Euro angehoben. Die Erholung der bereinigten operativen Gewinnmarge (Ebitda) dürfte nur moderat sein, schrieb Analyst Harald Eggeling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Wachstumsraten des Herstellers von Verbindungstechnik hielten sich voraussichtlich in Grenzen und gleichzeitig dauere der Kostendruck an./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 13:57 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 07:55 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.